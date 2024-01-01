夏克立跨界挺麻吉！　與候選人同台

▲夏克立（左）表示自己是幫參與這次立委選戰的友人陳泰源（右）慶生，並當場獻上祝福。



圖文／鏡週刊

夏克立去年11月返台處理和黃嘉千的離婚官司，除了跑法院外，其他行程也相當忙碌，他到處上通告，希望能夠傳遞自己的心聲，近日則被民眾直擊現身時代力量不分區立委候選人陳泰源的聚會，狀似助選，但他解釋只是去幫朋友慶生。

▲夏克立在耶誕節前夕，意外被發現與時代力量不分區立委候選人同台。

▲夏克立難得現身宮廟與政治場合，引起民眾好奇拍攝。

夏克立12月21日晚間被民眾直擊現身台北饒河夜市的宮廟，和不分區立委候選人陳泰源同台，並且拿起麥克風發言。在民眾提供的這則影片中，夏克立說：「他（陳泰源）幫助了很多沒有力量的人、做好事。」而夏克立和台灣政界人物有聯繫，也引人好奇。

曾任仲介 賣房給隋棠

陳泰源是時代力量黨提名第五位的不分區立委，身兼房仲和作家身分，2014年曾披綠袍參選議員未當選。而陳泰源其實跟演藝圈也有關係，他曾經參加《超級偶像》第七屆選秀，在擔任房仲期間賣過房子給隋棠，因此在隋棠爆出擾鄰糾紛時，他還出面幫忙緩頰。

對於與陳泰源同台，夏克立向本刊解釋：「我一點都不了解台灣的政治。」他指出陳泰源是他的朋友，當天是對方的生日，他應邀到場，為朋友送上祝福而已。

夏克立去年返台主要是處理和黃嘉千棘手的離婚問題，其中千絲萬縷的糾紛尚待解決，黃嘉千選擇透過律師發聲，而夏克立則靠自己伸張權益，頻頻在媒體前亮相。他原本12月就要返回加拿大，和當地的家人共度耶誕節，但面對官司問題重重，因此取消計畫，留在台灣和黃嘉千繼續周旋。

來台訴訟 砸近六百萬

夏克立說：「其實我剛過了一個很傷心的耶誕節，在台灣自己一個人，很孤單。」但他來台打官司已經砸了新台幣560萬元，要長期抗戰就得另尋生路，夏克立透露，他在台灣有影視製作的項目在談，至少有工作就有機會。

▲夏克立從加拿大返台，說要和黃嘉千在官司上長期抗戰，並自比強尼戴普。

▲夏克立從加拿大返台，說要和黃嘉千在官司上長期抗戰，並自比強尼戴普（圖）。

去年在加拿大遭黃嘉千指控家暴，讓夏克立當場被警方逮捕，但加國檢方以不起訴處分，讓他認為自己沉冤得雪。他向本刊闡述，在婚姻中曾和黃嘉諜對諜互相找離婚證據，且他稱還有兩億元財產在黃嘉千那邊下落不明。

▲黃嘉千對離婚保持低調，皆由律師發言。

夏克立表示，許多有跨國婚姻難題的人士，都湧入他的臉書私訊，希望他能夠幫忙發聲，但他的發文經常遭到法律單位要求下架，讓他感到相當不平，猶如被封住了嘴，什麼都不能說。

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