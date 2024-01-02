　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美議員顏翎熹自曝情傷「機師男友藏前任性感照」　1轉機看開

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義市無黨籍議員、電競直播主Molly翎熹日前宣布將名字從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，改回本名顏翎熹，她1日在臉書發文表示，過去曾與一名機師交往，沒想到對方在交往期間上PTT持續徵友，手機裡還存有前女友的胸部照片，導致兩人分手，對方後來新交的女友狀態也不好，不過，2023年底得知女方已經展開新生活，也讓她體認到「人生不會只停留在當下」，且幸福總會到來。

嘉義市無黨籍議員、電競直播主Molly翎熹，顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

▲顏翎熹元旦發文分享自己的感情經歷。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹，下同。）

顏翎熹1日在個人臉書發文，內容提到，以前透過朋友介紹與一名機師交往，起初兩人感情很要好，直到有一天她臨時起意去開男友的Google的帳號，才發現男友竟然在交往期間上喝茶論壇發表心得，還在PTT的O2版持續徵友，她在家中等男友回來，Mac的同步功能卻讓她發現，男友的手機剛剛存了前女友的胸部照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市無黨籍議員、電競直播主Molly翎熹，顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

▼▲顏翎熹日前宣布將名字從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，改回本名顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

嘉義市無黨籍議員、電競直播主Molly翎熹，顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

顏翎熹說，後來男友說要去花蓮找前女友玩，她希望男友不要去，無奈男友還是出門了，最後，這段戀情的結果並不是非常美好；又過了一陣子，她發現「前男友」與公司同事交往，好奇看了一下對方新女友的社群帳號，卻發現女方狀態不太好，跟當初的她一樣，於是私訊關心女方，「她說她在他們的家，發現別人的髮圈、髮夾」，但畢竟自己已與男方分手，再怎麼關心都顯得侷促，兩人之後就沒有聯繫了。

顏翎熹提到，2023年底她突然想起這件事，再次登上社群帳號，發現女方已經離職，結婚並生了孩子，還開了一間咖啡廳，臉上充滿開心光芒，讓她感到很欣慰，「就算曾經很難過，我們總有一天，可能在未來某個時刻，也會感受到幸福快樂。人生不會只停留在當下。2023即使再痛苦，也都過去了；2024的第一天，希望你和我一樣，相信幸福總會到來。」

過去我曾經交往過一任男友，是朋友介紹的機師。一開始我們挺要好的，直到某一天我異想天開去google他的帳號，發現我們交往期間，他在喝茶論壇上發表心得。 還發現他在PTT的O2版持續徵友。 我在家裡等他飛回來時，Mac的同步功能，讓我知道...

Molly 翎熹發佈於 2023年12月31日 星期日
ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨8.4℃！明雨區擴大　3波降溫「冷氣團」時間曝

最美議員自曝情傷「機師男友藏前任性感照」　1轉機看開

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

不做會後悔！命理師揭「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運

總統立委選舉1／13登場！國道4大易塞地雷路段出爐　

日本7.6強震！新潟機場暫停作業　台灣虎航2航班取消

日本7.6強震！台灣團旅客情況曝　觀光署：尚未有國人傷亡或受困

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

元旦寶寶來囉！彰基今接生9人「1對龍鳳胎」　秀傳也迎2新生兒

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

日本石川7.6強震「地面裂開」 第1波海嘯已到！當局籲避難

今晨8.4℃！明雨區擴大　3波降溫「冷氣團」時間曝

最美議員自曝情傷「機師男友藏前任性感照」　1轉機看開

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

不做會後悔！命理師揭「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

虎航飛新潟「折返桃園機場」　156旅客直呼幸運

總統立委選舉1／13登場！國道4大易塞地雷路段出爐　

日本7.6強震！新潟機場暫停作業　台灣虎航2航班取消

日本7.6強震！台灣團旅客情況曝　觀光署：尚未有國人傷亡或受困

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

元旦寶寶來囉！彰基今接生9人「1對龍鳳胎」　秀傳也迎2新生兒

2024婚紗推薦！6間高評價LinLi Boutique、NICOLE＋FELICIA價格特色一次看

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

日本「未來1周恐再發生大地震」　氣象廳警告：3天內機會最大

今晨8.4℃！明雨區擴大　3波降溫「冷氣團」時間曝

最美議員自曝情傷「機師男友藏前任性感照」　1轉機看開

2024數位帳戶5銀行祭優惠　台新Richart推3.2%活儲今搶灘

日本石川縣7.6強震已4死　拜登：美國隨時準備提供援助

洛杉磯近海規模4.1淺層地震　居民睡夢中驚醒

美英聯手胡塞問題或許速戰速決　歐線本月底運價約8千美元

石川震後像災難電影！目擊醫：路像豆腐裂開　自衛隊派千人搶救

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

年輕人領錢了！爽拿500元

虎航飛新潟折返桃機　旅客直呼幸運

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

醫：恐現史上最少龍子誕生年

「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

一票人「擠大安森林公園」哭著跨年　她看傻：太荒謬

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

更多熱門

關鍵字：

顏翎熹

讀者迴響

熱門新聞

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

安心亞真實體重曝光！　持續半年訓練「辣露蜜桃臀」網讚：救了新竹跨年

快訊／ENERGY宣布成五月天師弟！　「突開通官方IG」粉一看全瘋了

冷戰太久就會分手三大星座！

輪島7樓建築倒　災前對比照曝光

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

更多

最夯影音

更多
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面