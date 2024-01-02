最美議員自曝情傷「機師男友藏前任性感照」　1轉機看開

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義市無黨籍議員、電競直播主Molly翎熹日前宣布將名字從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，改回本名顏翎熹，她1日在臉書發文表示，過去曾與一名機師交往，沒想到對方在交往期間上PTT持續徵友，手機裡還存有前女友的胸部照片，導致兩人分手，對方後來新交的女友狀態也不好，不過，2023年底得知女方已經展開新生活，也讓她體認到「人生不會只停留在當下」，且幸福總會到來。

▲顏翎熹元旦發文分享自己的感情經歷。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹，下同。）

顏翎熹1日在個人臉書發文，內容提到，以前透過朋友介紹與一名機師交往，起初兩人感情很要好，直到有一天她臨時起意去開男友的Google的帳號，才發現男友竟然在交往期間上喝茶論壇發表心得，還在PTT的O2版持續徵友，她在家中等男友回來，Mac的同步功能卻讓她發現，男友的手機剛剛存了前女友的胸部照片。

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▼▲顏翎熹日前宣布將名字從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，改回本名顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

顏翎熹說，後來男友說要去花蓮找前女友玩，她希望男友不要去，無奈男友還是出門了，最後，這段戀情的結果並不是非常美好；又過了一陣子，她發現「前男友」與公司同事交往，好奇看了一下對方新女友的社群帳號，卻發現女方狀態不太好，跟當初的她一樣，於是私訊關心女方，「她說她在他們的家，發現別人的髮圈、髮夾」，但畢竟自己已與男方分手，再怎麼關心都顯得侷促，兩人之後就沒有聯繫了。

顏翎熹提到，2023年底她突然想起這件事，再次登上社群帳號，發現女方已經離職，結婚並生了孩子，還開了一間咖啡廳，臉上充滿開心光芒，讓她感到很欣慰，「就算曾經很難過，我們總有一天，可能在未來某個時刻，也會感受到幸福快樂。人生不會只停留在當下。2023即使再痛苦，也都過去了；2024的第一天，希望你和我一樣，相信幸福總會到來。」