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強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲冷空氣直逼冷氣團強度，明晨竹苗地區低溫下探11度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣增強，挑戰大陸冷氣團，加上輻射冷卻效應，明天清晨各地有一波明顯降溫，其中竹苗最低溫下探11度，明天白天過後冷空氣減弱，氣溫回升，不過周三和周日再有兩波東北季風影響，北東降雨機率提高，且將再降溫。

中央氣象署預報員張承傳表示，冷空氣影響，明天清晨輻射冷卻效應明顯，明晨溫度會更低，冷空氣強度已可達大陸冷氣團等級，北市低溫約14度，台南以北、宜蘭、花蓮低溫約12到14度，新竹、苗栗低溫下探11度，高雄、台東低溫約15到16度，明天白天過後冷空氣逐漸減弱，氣溫會回升到21到23度，中南部約24到25度。

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明天白天過後除溫度逐步回升外，明天也是未來一周水氣最少時間點，各地多雲到晴，僅東北部、東半部有零星雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼明晨和未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

不過周三又有一波東北季風增強，張承傳指出，周三北部、東北部將再轉涼，持續到周四，北部、東北部高溫20度以下，約17到20度；周三水氣也會再增多，北部、東半部降雨機率提高，周四水氣轉乾，北部轉乾，剩東半部有局部雨，西半部多雲到晴。

周五和周六東北季風減弱，溫度回升到21到22度，不過張承傳提醒，周日新一波東北季風將再增強，北台灣高溫掉到17到18度，迎風面地區降雨將增多。

張承傳指出，整體來說，未來一周中部以北、東北部低溫約13到15度，其他地區16到17度，高溫部分，北部、東北部將降到20度以下，若冷空氣減弱，氣溫就回升到22度左右。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

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