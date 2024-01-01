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台北101煙火「史上最美」 　5大爆點贏了！鄉民炸樓：超過100分

網搜小組／劉維榛報導

2024新年快樂！跨年場壓軸之一的台北101煙火秀施放300秒，一票現場與螢幕前的網友紛紛讚嘆，「今年感覺是歷年最好看欸？」有鄉民也點出5大爆點，包括「顏色多變、鮮豔對比明顯、天空乾淨煙不多、節奏角度都對了、主持人話也少一點」讓這次煙火秀贏得100分的成績，「今年101煙火和拍攝史上最好！」

一名網友在PTT以「今年101煙火怎麼進步那麼多？」為標題發文，他驚訝表示，今年放得煙火猶如模擬畫面，接著點出5個爆點，「顏色多變、鮮豔對比明顯、天空乾淨煙不多、節奏角度都對了、主持人話也少一點（還是有說幾句）。」

原PO也坦言，原本不期待今年的煙火秀，結果煙火美到讓人想看重播，因此也好奇大家是否有同感，「今年感覺是歷年最好看欸？有無八卦？」

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文章曝光後，全場網友也狂讚，直指天氣佳是最大關鍵，「天氣好呀」、「煙比較少」、「風向對了就看得到了」、「（煙火樣式也不錯）」、「天氣吧，沒風沒雨」、「是不是史上最佳啊」、「電視直播很清楚」、「拍攝角度很專業，天氣也配合」、「今年真的進步超多」、「天氣才是重點」、「主要是今年的天氣不錯，沒什麼煙霧，連新北市的個人也覺得比以往好」、「日本人操刀啊」、「主持人閉嘴就加50分」。

不僅如此，另有鄉民也有感拋問，「我覺得比前幾年好看欸，是我的錯覺還是看太少了？這次的煙火大家給幾分？」

底下網友也刷一排超高評價，「超過100分」、「今年蠻漂亮的，很繽紛也很清楚」、「比去年好，煙少、顆粒清晰、層次夠、不牽拖，我給90分」、「至少是近年最好，100分」、「今年101煙火和拍攝史上最好」、「近10年最佳」、「沒霧霾+100分」。

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火，絢麗綻放。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，今年台北101跨年煙火以「彩色世界COLORFUL WORLD」為主題，象徵著台灣文明是一個多采多姿的彩色世界，迎向充滿繽紛希望彩色的美好未來。除了採用台灣煙火，也會結合日本彩色煙火呈現「彩色世界」，使用101建築設計的8個節特色，呈現出不同層次的煙火內容，總長度為300秒，煙火共16000發同去年規格。

此外從2017年，台北101首度使用T-Pad巨型螢幕加持煙火內容，每年跨年播放的節目屢屢成為討論話題，然而因面積達50層樓、加上容易受天氣影響，且設施維護不易，更曾出現顯示不完整的情況，因此今年才決定不架設巨型螢幕，以煙火本身來決勝負，整體煙火花費約2000萬元。

▼101跨年煙火耗資2000萬。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

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