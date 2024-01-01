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今晨13.2℃！防10級強風　2波雨區擴大時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的13.2度。氣象署表示，周三東北季風增強，降雨範圍擴大；周日起東北季風再一次增強，北部及東半部有局部短暫雨。

氣象署清晨對11縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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氣象署說，今晨是東北季風最強的時候，加上中層水氣通過，各地雲量偏多，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，西半部及各地山區亦有零星飄雨機率，白天開始中層水氣減少，剩下西半部山區及迎風面的基隆北海岸、東半部地區有局部降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，溫度上，清晨北台灣溫度約14到16度，其他地區16至18度，白天北台灣溫度預估在17到20度左右，花東地區約20、21度，中南部24、25度。

氣象署預報，周二清晨東北季風影響，天氣仍較涼，不過環境偏乾，新竹以南地區易有輻射冷卻作用，局部地區容易出現14到15度的低溫，而白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升；水氣偏少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。

氣象署說，周三東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，降雨範圍擴大，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，中南部早晚亦較涼，周五東北季風減弱，清晨各地仍較涼，白天起氣溫回升，周四起降雨範圍縮小，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，周六白天環境偏東風，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，晚間東北季風逐漸接近，北部開始有零星降雨機會；周日起東北季風再一次增強，北部及宜蘭氣溫下降，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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