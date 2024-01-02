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今晨8.4℃！明雨區擴大　3波降溫「冷氣團」時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

周三雨區擴大！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的8.4度。氣象專家賈新興提醒，未來10天應該有三波冷空氣影響，周日這波比較強，可能是大陸冷氣團。

氣象署清晨對4縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署表示，今天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫比周一清晨更低，台南以北及宜蘭、花蓮低溫普遍只有12到14度，其中新竹、苗栗有機會出現9到11度左右低溫，高屏及台東則約15、16度，白天冷空氣減弱，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部可以來到24、25度；水氣偏少，各地為多雲到晴，只有東北部及東部有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

賈新興分析，今天各地天氣穩定；周三東北季風影響，桃園山區、新北東側、基隆及宜花有局部短暫雨；周四午後中苗山區零星短暫雨；周五花東山區零星短暫雨；周六天氣穩定。

賈新興說，周日受鋒面通過及大陸冷氣團影響，桃園及新北山區、基隆及宜蘭有零星短暫雨；下周一、下周二午後中部山區轉多雲；下周三東北季風增強，北海岸、基隆、新北東側、台北北側及宜花有零星短暫雨。

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