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全國最高海拔清境跨年　12廚師備直徑2m大火鍋邀千人圍爐喜迎新年

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全台最高海拔的跨年晚會「清境原音綻放跨年祭」31日登場，原民樂團等超強藝人陣容接力演出，並安排千人圍爐宴活動，端出直徑2米的大火鍋，邀請民眾一起共享結合在地特產、蔬食烹調的美食，吸引數千民眾共襄盛舉，場面熱絡。

昨天的跨年晚會跨年晚會從晚間9點正式展開，歌手陸續登場接力演出炒熱氣氛，台下尖叫聲不斷，氣氛熱絡；在仁愛鄉清境農場統一超商旁停車場舉辦，由南投副縣長王瑞德主持、交通部觀光署旅遊推廣組副組長蔡宗昇、仁愛鄉長江子信、清境農場場長林中行、南投縣旅館公會理事長李吉田、清境觀光協會理事長張宏毅、太極美地發展協會多位理監事都到場，與民眾一起倒數迎曙光。

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供）

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供）

今年清境跨年除邀請到「師奶殺手」許志豪回鍋擔任主持人，喜列克、玩火樂團、全世煌及Zombei少孩等南投在地的表演團隊，更邀請到多位新生代知名歌手，以及「聲林之王」前十二強的黃祝賢儒、幽默風趣的原住民團體黑旋風、創作歌唱俱佳的GJ蔣卓嘉，更由「鐵肺公主」戴愛玲擔綱壓軸演出。

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供）

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供）

由南投縣烹飪商業同業公會負責的2米大火鍋則於晚間9點30分正式開鍋，滿滿的在地食材火鍋料香味四溢，民眾大排長龍排隊爭相品嚐；晚間11點，王瑞德偕同與會嘉賓上台與民眾互動，並與南投市會展中心舉辦的跨年活動連線，縣長許淑華率縣府團隊透過螢幕向清境跨年民眾獻上祝福，緊接著同步倒數跨年，氣氛「嗨」到最高點。

▲清境跨年活動推出2米大火鍋、千人圍爐宴迎新年。（圖／南投縣政府提供）

南投縣烹飪商業同業公會理事長潘岱儒表示，今年特別出動12位廚師、準備60公斤火鍋料，以直徑2米、高90公分大火鍋烹飪和民眾圍爐共享，也和仁愛鄉原住民共度新年，讓跨年民眾品嚐最在地的美味、滿懷溫暖迎接2024；

張宏毅表示，台灣地區海拔最高的跨年活動在仁愛鄉清境農場已舉辦10多屆，每年皆吸引眾多人潮上山跨年迎曙光；此次以原民文化、歌舞表演、煙火秀為活動主題，讓遊客一同感受熱鬧氛圍，並慶祝疫情退潮、喜迎充滿新希望的一年。

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