趙少康提台積電赴美設廠困難重重　蕭美琴：我們一起面對！別扯後腿

▲趙少康提出台灣用電問題，質疑台美利益衝突時如何因應，蕭美琴回應。（圖／公視）

記者江采蓁／綜合報導

2024副總統候選人電視辯論會1日登場，進入候選人交叉詰問環節，國民黨副總統候選人趙少康點名民進黨副總統候選人蕭美琴，質疑台灣缺水、缺電、缺工，基礎怎麼會好？他也直言，台積電董事長劉德音因赴美設廠遇到困難被逼退，「身為美國人最愛的蕭美琴」怎麼應對？蕭美琴除了解釋台灣現無缺水、缺電問題，並強調，台積電赴美碰到難題，我們一起在面對。

針對缺水缺電議題，蕭美琴表示，其實台灣現在不缺電，備轉容量最低的時候是馬英九政府交接給蔡英文政府的時候，在這幾年大家共同努力投資之下，再生能源比例不斷提高，「其實有沒有缺電，資訊都很公開透明，台電網站都會將每天的備轉容量率公諸於世。」她也強調，缺電跟停電是兩回事，我們都明白要強韌電網，政府也有編列預算要支持台電來全面更新強韌的電網。

此外，蕭美琴提到資安問題，包括美國在內，都曾經有過能源管線被入侵，我們也要重視數位環境的安全，確保整體基礎建設的韌性；有關水資源的問題，我們現在面臨氣候變遷，當然也會有旱災的時候，但是因為我們的前瞻部署、超前布局，包括翡翠水庫共飲也是民進黨總統候選人賴清德任行政院長時通過的計畫，政府全面規畫水資源的應用，就不至於缺水。

針對台積電赴美碰到的難題跟障礙，蕭美琴強調，我們一起在面對，他們基於客戶的需求做全球布局，不是讓我們在這邊扯後腿，而是應該給他們最好的支持。