蕭美琴反嗆趙少康　「不知該稱政治金童或中廣董事長？」

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民進黨副總統候選人趙少康與蕭美琴今（1）在辯論會唇槍舌戰，趙在交互詰問質疑，為什麼外媒曾以「大學畢業生」稱呼蕭，而不是「碩士」？蕭美琴反酸說，「我也不知道應該以政治金童，還是中廣董事長來形容趙先生」，雙方發言暗藏火藥味。

▲蕭美琴（左）與趙少康（右）今天在辯論會中唇槍舌戰。（圖／公視）

趙少康今天下午在第二輪交互詰問階段質疑，蕭美琴在2003年接受外媒《The Weekly Standard》訪問，當時她應該已經是哥倫比亞的碩士了，但當時媒體報導稱她「大學畢業生」而非「碩士」，蕭更在訪問時說，「我們已經不再認同我們是中華民國（Republic of China）」，那在蕭腦裡是什麼國？美國是否根本不支持蕭這樣講？

對此，蕭美琴回嗆說，「我也不知道應該以政治金童，還是中廣董事長來形容趙先生」，重點就是，現在國民黨可能翻箱倒櫃找了20幾年前的媒體發言，或是書裡面的講法來做攻擊，顯然他們都知道，近年自己講話非常謹慎。

蕭美琴說，她要還原這一段的前後文字，事實上當初在講的，是台灣在國際社會在活動、在生存，「我們不希望我們跟中華人民共和國的公民搞混，所以我們對外說，我們是台灣人，I am Taiwanese，我相信這是很多台灣人的驕傲」。

蕭美琴也說，相信很多的留學生到國外去，自我介紹會說自己是台灣人，「台灣有那麼難聽嗎？」她說，這是整個文章的原意，但是沒關係，她再來討論到這個認同的問題以及中華民國，其實早年台灣曾經歷經威權戒嚴的統治，一黨獨大、黨國不分的年代確實有很多的台灣人，對於中華民國這個體制有很多的質疑，甚至是挑戰。

「但是如今我們解嚴了，台灣中華民國也歷經2、30年的民主洗禮的過程」，蕭美琴指出，今天中華民國的認同跟台灣的認同已經不是社會問題，「我們應該要團結一致，不管你是中華民國派、中華民國台灣派，或者是台灣派，我們都在守護這塊土地，我們都在一起努力，民主是台灣最珍貴的資產」，即便經歷了那段黑暗的過去，但是今天很驕傲地，中華民國是世界民主的前線，要一起守護。