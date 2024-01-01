喊話別搞棄保　吳欣盈曝受邀任副手心情：太好了我等了20年

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選副總統辯論會1日登場。國民黨候選人趙少康在第二輪提問時針對民進黨候選人蕭美琴，僅在最後要民眾黨候選人吳欣盈也表達看法，讓吳在答覆時尷尬呼籲，不要把她當空氣，「絕對不要搞棄保，因為棄保就是喪失自己的投票權」。吳也說，柯主席那時候邀請她做副手的時候，「我想說，太好了，這位子我等了20年了，我可以從小愛做到大愛，關懷台灣更多民眾、關懷這塊土地，以中華民國候選人來關懷台灣」。

▲趙少康詢問蕭美琴要把中華民國帶去哪裡，吳欣盈回應。（圖／公視）



吳欣盈先是靦腆笑了一下，接著說，趙先生全部問題都質問蕭女士，突然冒出要她回答，她只是要跟大家、跟觀眾說，「請不要把我當作中間的空氣，國民黨有30%支持我們，最近這幾天主席到外面趴趴走，都看到了，隨便看、不用發便當，3萬人、5萬人都自己自願出來」。