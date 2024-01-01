快訊／蕭美琴、吳欣盈、趙少康抵達副手辯論會　賀瓏也來觀摩

▲副總統電視辯論會-蕭美琴。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選倒數12天，唯一一場副總統辯論會1日下午2點登場，民進黨副總統候選人蕭美琴12點10分率先到場，民眾黨副總統候選人吳欣盈35分隨後抵達，國民黨副總統候選人趙少康1點3分壓軸登場，並手持一本「民主的獨裁」書籍進場，意外插曲是，脫口秀藝人賀瓏也在國民黨邀請下到場觀摩。

副總統候選人辯論下午2時登場，辯論分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4階段，發言順序經抽籤序為民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康，由4家代表媒體自由時報、民視、TVBS、聯合報提問。

民進黨總統候選人蕭美琴12點10分率先抵達，戴「戰貓口罩」、身著深藍色西裝外套、白色內搭，搭配黑色長褲；對於媒體詢問感冒是否有好點？有信心嗎？蕭美琴比出2號，回應有信心並向媒體揮手致意、祝大家新年快樂。

民眾黨副總統候選人吳欣盈12點35分第二個抵達，著全身紫色套裝，對於媒體詢問是否有信心？感冒有沒有好點？皆未回應，僅微笑向媒體揮手致意便快步入場。

國民黨副總統候選人趙少康1點3分壓軸登場，身著灰色西裝，並未繫領帶，對於媒體提問，他表示領帶是對男人的酷刑，自己帶在身上等等進去就會繫上；趙少康也帶著一本「民主的獨裁」書籍，簡短回應媒體詢問後，在北市議員徐巧芯陪同下進場。