午夜卸下「台灣鐵路管理局」銜牌！台鐵公司化今揭牌邁新紀元

▲台鐵今公司化，2023年12月31日午夜卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

有136年歷史的台鐵2024年首日轉型國營公司，今元旦上午將舉辦「國營台鐵公司」揭牌儀式，邁向新紀元，昨2023年12月31日午夜也卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌，台鐵局末任局長、也是台鐵公司首任董事長杜微及近百名員工、鐵道志工共同見證歷史性一刻。

台鐵公司表示，台灣鐵路走過136個年頭，載送過無數旅客及貨料，見證台灣經濟蓬勃發展，是一條獨具台灣人情風味的鐵路。2023年12月31日24時整，「台鐵局」在局長杜微、副局長馮輝昇及近百餘位員工、主管、愛護台鐵朋友們見證下，卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌，也紀錄下歷史的一刻。

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為見證台鐵局邁入台鐵公司歷史性一刻，台鐵也舉辦活動，由台鐵員工演奏小提琴協奏曲展開序幕，眾人哼唱「月亮代表我的心」、「奇異恩典」、「童話」，台鐵局運務處長劉雙火以小喇叭吹奏「熄燈號」壓軸。

▲▼台鐵在熄燈號樂曲中，2023年12月31日午夜卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌。（圖／台鐵）

12月31日24時由杜微與馮輝昇協力將台北車站東二門牆上「交通部台灣鐵路管理局」的銘銜牌取下，象徵交通部台灣鐵路管理局畫下句點，正式交棒給「國營台灣鐵路股份有限公司」。