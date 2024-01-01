改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

▲總統蔡英文與行政院長陳建仁、蘇貞昌、林佳龍、鄭文燦等人一同出席國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵轉型國營公司，今(1日)正式揭牌，邁入新篇章，總統蔡英文表示，台鐵公司化走了20年，如今在權益影響最小下改變台鐵體質，邁向安全安定轉型目標。交通部長王國材則表示，台鐵在邁入137年之際公司化邁入台灣鐵路發展史上重要里程碑，台鐵公司將有嶄新開始，盼繼續打拼再造台鐵一百年榮光。

普悠瑪號、太魯閣號事故67條人命的慘痛代價，推動了台鐵今邁入公司化歷史性一刻，除有新制服亮相外，台鐵公司首任董事長杜微今也帶領員工宣示安全宣言。

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杜微致詞時表示，113年元旦是台鐵公司正式掛牌成立的日子，確保安全是台鐵公司最重要的工作，增進安全、建立新安全體系、調整組織、強化教育訓練、加強內稽內控，採納國內外軌道安全經驗及外部監督團體建言，降低風險，促進安全，新車隊、新服務、開發附業，提升公司效能。

▲國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮，新任台鐵公司董事長杜微帶領同仁安全宣誓。（圖／記者李毓康攝）

杜微指出，他在台鐵服務39年8個月，今天是台鐵可以勇往直前最好的立基點，他願意跟全體同仁一起替社會大眾做更大貢獻，他也不會忘記這幾年台鐵發生普悠瑪號、太魯閣號重大事故，罹難者家屬也給台鐵很多監督和力量持續改善，台鐵願意在這立基點上往前邁進，台鐵公司未來會結合外界力量，發展軌道觀光、資產開發、美學指導、無障通用設計指導，以及鐵道文化，未來台鐵絕對可以打造黃金10年，進入下一個台鐵百年時代。

交通部長王國材則表示，台鐵邁向137年之際，轉型國營台鐵公司揭牌，共同見證台灣鐵路發展史上重要里程碑，公司化的台鐵只有感激和責任，感激的是在總統、行政院等支持，讓台鐵朝國營企業化邁進，但更大責任是轉型後要提供旅客安全便捷服務，以及對台鐵同仁照顧，是最大責任，今天改革轉型後，債務清零，重新開始，進入新的歷史階段。

▲交通部長王國材今出席台鐵公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

王國材強調，台鐵公司誕生，運輸安全是最重要任務，EMU900型電聯車已全部到位，EMU3000型新自強號也有39列，今年8月全部到位，過往多車種維修困難，今年可解決，透過大量老車汰舊換新，提升安全和服務品質，土地開發可積極推動多角化經營，提升營運收入，會變正向循環，台鐵公司同仁堅守崗位默默付出，讓民眾享有安全便捷服務，台鐵公司邁入嶄新開始，持續帶領同仁共同打拼，再造台鐵一百年榮光。

總統蔡英文則表示，今天是國營台鐵公司揭牌成立的日子，台鐵是台灣百年來最重要軌道運輸，每年服務億萬人次旅客，過去台鐵肩負政策社會責任，為國家營運許多難以獲利路段，員工退休、資產活化也造成台鐵龐大負擔，2002年討論台鐵公司化，原本2004年要推動公司化，之後歷經2018年、2021年兩次事故，加深台灣對台鐵改革期盼。

▲總統蔡英文今出席台鐵公司揭牌歷史性一刻。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文說，感謝家屬協助台鐵安全改革，台鐵公司化的路走了20年，也尋求做妥善做法，在權益影響最小下改變台鐵體質，邁向安全安定轉型目標，目前正一步步實現中，調整台鐵組織文化，賦予自主權，提升效益，政府也提供補助，協助資產負擔，未來會繼續協助台鐵以增進全民利益為目標。