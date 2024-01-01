　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

▲▼總統蔡英文與行政院長陳建仁、蘇貞昌、林佳龍、鄭文燦等人一同出席國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文與行政院長陳建仁、蘇貞昌、林佳龍、鄭文燦等人一同出席國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵轉型國營公司，今(1日)正式揭牌，邁入新篇章，總統蔡英文表示，台鐵公司化走了20年，如今在權益影響最小下改變台鐵體質，邁向安全安定轉型目標。交通部長王國材則表示，台鐵在邁入137年之際公司化邁入台灣鐵路發展史上重要里程碑，台鐵公司將有嶄新開始，盼繼續打拼再造台鐵一百年榮光。

普悠瑪號、太魯閣號事故67條人命的慘痛代價，推動了台鐵今邁入公司化歷史性一刻，除有新制服亮相外，台鐵公司首任董事長杜微今也帶領員工宣示安全宣言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜微致詞時表示，113年元旦是台鐵公司正式掛牌成立的日子，確保安全是台鐵公司最重要的工作，增進安全、建立新安全體系、調整組織、強化教育訓練、加強內稽內控，採納國內外軌道安全經驗及外部監督團體建言，降低風險，促進安全，新車隊、新服務、開發附業，提升公司效能。

▲▼國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌典禮，新任台鐵公司董事長杜微帶領同仁宣誓。（圖／記者李毓康攝）

▲國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮，新任台鐵公司董事長杜微帶領同仁安全宣誓。（圖／記者李毓康攝）

杜微指出，他在台鐵服務39年8個月，今天是台鐵可以勇往直前最好的立基點，他願意跟全體同仁一起替社會大眾做更大貢獻，他也不會忘記這幾年台鐵發生普悠瑪號、太魯閣號重大事故，罹難者家屬也給台鐵很多監督和力量持續改善，台鐵願意在這立基點上往前邁進，台鐵公司未來會結合外界力量，發展軌道觀光、資產開發、美學指導、無障通用設計指導，以及鐵道文化，未來台鐵絕對可以打造黃金10年，進入下一個台鐵百年時代。

交通部長王國材則表示，台鐵邁向137年之際，轉型國營台鐵公司揭牌，共同見證台灣鐵路發展史上重要里程碑，公司化的台鐵只有感激和責任，感激的是在總統、行政院等支持，讓台鐵朝國營企業化邁進，但更大責任是轉型後要提供旅客安全便捷服務，以及對台鐵同仁照顧，是最大責任，今天改革轉型後，債務清零，重新開始，進入新的歷史階段。

▲▼國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌典禮，交通部長王國材致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長王國材今出席台鐵公司揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝）

王國材強調，台鐵公司誕生，運輸安全是最重要任務，EMU900型電聯車已全部到位，EMU3000型新自強號也有39列，今年8月全部到位，過往多車種維修困難，今年可解決，透過大量老車汰舊換新，提升安全和服務品質，土地開發可積極推動多角化經營，提升營運收入，會變正向循環，台鐵公司同仁堅守崗位默默付出，讓民眾享有安全便捷服務，台鐵公司邁入嶄新開始，持續帶領同仁共同打拼，再造台鐵一百年榮光。

總統蔡英文則表示，今天是國營台鐵公司揭牌成立的日子，台鐵是台灣百年來最重要軌道運輸，每年服務億萬人次旅客，過去台鐵肩負政策社會責任，為國家營運許多難以獲利路段，員工退休、資產活化也造成台鐵龐大負擔，2002年討論台鐵公司化，原本2004年要推動公司化，之後歷經2018年、2021年兩次事故，加深台灣對台鐵改革期盼。

▲▼國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌典禮，總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文今出席台鐵公司揭牌歷史性一刻。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文說，感謝家屬協助台鐵安全改革，台鐵公司化的路走了20年，也尋求做妥善做法，在權益影響最小下改變台鐵體質，邁向安全安定轉型目標，目前正一步步實現中，調整台鐵組織文化，賦予自主權，提升效益，政府也提供補助，協助資產負擔，未來會繼續協助台鐵以增進全民利益為目標。

ET快訊
LIVE／副總統辯論會　趙少康、蕭美琴、吳欣盈正面交鋒
2024連假攻略一次看　最長爽休12天！但下半年GG了
快訊／樂天桃猿投手　轉戰台鋼雄鷹
大咖韓團全出動「同台YOASOBI熱舞」　韓網暴怒：被日本當
跨年真唱大走音！　孟子義道歉：對不起周華健
快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達辯論會　賀瓏也來了
跨年夜墜樓！台中26歲女身亡　男友接訊息崩潰返回
獨／2023跨年前「9人困電梯」！　獲救已2024

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今年擬研議票價調整　員工醞釀春節不加班「工時會議討論」

2024「連假攻略一次看」　最長爽休12天！但下半年GG了

2024開年爆氣！高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

連假出門戴口罩！境外空污影響　南部5縣市與金馬空品差

花蓮迎曙光！近萬民眾參與元旦升旗　健走七星潭海岸線

雪季元旦起跑為時2個月　合歡山緊急醫療站今起昆陽休息站開設

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

台中茂盛醫院喜迎6元旦寶寶　醫：想生龍子龍女要在這月份前

元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常　建議北返旅客提早出門

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

台鐵今年擬研議票價調整　員工醞釀春節不加班「工時會議討論」

2024「連假攻略一次看」　最長爽休12天！但下半年GG了

2024開年爆氣！高雄男起大早搶不到龍年一卡通　現場火爆開嗆

見證台鐵公司化！蘇貞昌邀小英「搭火車走遍台灣」：那是最美風光

連假出門戴口罩！境外空污影響　南部5縣市與金馬空品差

花蓮迎曙光！近萬民眾參與元旦升旗　健走七星潭海岸線

雪季元旦起跑為時2個月　合歡山緊急醫療站今起昆陽休息站開設

改革走了20年！台鐵公司今掛牌成立　交長：再造百年榮光

台中茂盛醫院喜迎6元旦寶寶　醫：想生龍子龍女要在這月份前

元旦連假收假日上午蘇花路廊車流正常　建議北返旅客提早出門

不等選後先賣先贏！　高雄329億新案開門迎預約客

《間諜家家酒》故事走向半永久化？日網喊失去追番動力掀兩面論戰

元旦寶寶來了！北市聯醫婦幼院區有3位　國泰、長庚醫院也喜迎新生兒

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

成宮寬貴消失8年爆復出演藝圈！　觀眾忘不了他…身邊人洩現況

前《黑澀會》瑪菲司粉髮變身Rosé！　竟遭老公潑冷水嘆：婚姻容易嗎　

侯辦批賴清德不認同憲法變「獨狡獸」　民進黨：轉移焦點

守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

受邀旁聽趙少康辯論　賀瓏：有可能像朱立倫一樣睡著

台股一檔股票「一年不開張，開張吃一年」！　單月飆漲40％

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

台北101煙火「史上最美」 ！網讚：超過100分

一票人「擠大安森林公園」哭著跨年　她看傻：太荒謬

北捷跨年人潮爆炸！驚人疏運畫面曝

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

高雄跨年有人拿刀　觀眾逃跑畫面曝光

19年一次！2024首「天赦日」今登場　開運方法曝

更多熱門

相關新聞

蔡自稱最會還債　柯文哲：驚嚇過度

蔡自稱最會還債　柯文哲：驚嚇過度

總統蔡英文1日進行任內最後一場新年談話，提及自己8年任期總共還債超過9000億，是最會還債的政府，不會債留子孫，另也喊出只有自己任內沒有高層涉及貪污被揭發的案例。對此，民眾黨總統候選人柯文哲笑說，蔡英文自稱還債最多，但國債卻在增加，「也許我們的數學不一樣」，一時間驚嚇過度，不曉得怎麼回答。

台灣快戰爭了？　蔡英文：吸引外資破2.4兆！世界投資代表很安全

台灣快戰爭了？　蔡英文：吸引外資破2.4兆！世界投資代表很安全

蔡英文：廢死「牽涉情感與理性」

蔡英文：廢死「牽涉情感與理性」

被問綠電弊案　蔡英文：不會容忍害群之馬

被問綠電弊案　蔡英文：不會容忍害群之馬

嘆「把九二共識當通關密語」　蔡英文：拿主權交換溝通未免太沉重

嘆「把九二共識當通關密語」　蔡英文：拿主權交換溝通未免太沉重

關鍵字：

台鐵台鐵公司掛牌交通部王國材總統蔡英文杜微

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

安心亞跨年屁股見客！疑撞衫Jessi舞群

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面