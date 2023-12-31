趙少康「閉關備戰辯論會」！將主攻民進黨執政問題

▲趙少康閉關備戰辯論。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社

副總統候選人電視辯論會明天登場，國民黨副總統候選人趙少康今天表示，上午掃完街後，預計下午開始備戰辯論，由於辯論的議題範圍很廣，他認為兩岸、民生、打詐等議題，以及攻擊、詰問對手都很重要。幕僚透露，相信趙少康在辯論會還是會主攻民進黨執政問題。

總統候選人電視辯論昨天落幕，副總統候選人辯論明天下午2時登場，辯論分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4階段，發言順序經抽籤序為民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、趙少康，由4家代表媒體自由時報、民視、TVBS、聯合報提問。

趙少康今天上午赴新北市中和區陪同國民黨籍立委參選人張智倫車掃前接受媒體聯訪，他談及備戰電視辯論時表示，昨天晚上去參加賀瓏夜夜秀節目，他只要接受了、就全力以赴，因此有找黨籍立委參選人徐巧芯協助備戰。

趙少康提到，今天上午掃完街，預計下午會開始備戰辯論，但還未找人討論、也還未決定辯論主軸，由於辯論的議題範圍很廣，他認為兩岸、民生、打詐等議題，以及攻擊、詰問對手都很重要，相信明天這場辯論一定會很精彩。

趙少康的幕僚透露，趙少康無論是備戰政見會、賀瓏夜夜秀或是辯論會，都是前一天開始在家「閉關」，並請幕僚們搜尋或整理統計數字，也從未帶資料文稿上陣，頂多是條列式的議題重點。

幕僚表示，趙少康明天上午沒有安排行程，將全力備戰辯論，相信在辯論會還是會主攻民進黨執政問題，畢竟賴清德是現任副總統，攻擊賴清德的比重應會比蕭美琴還多。

此外，趙少康昨天上賀瓏夜夜秀精華片段釋出，賀瓏在節目裡拿出一對護膝，請趙少康用膝蓋走路，趙少康回說，前高雄市長韓國瑜已經走過了，這是老哏。對於賀瓏說「但貴黨有人跪著在這邊走來走去」，趙少康也立刻回應，「他走來走去的時候，我還不是貴黨的人」。