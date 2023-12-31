賴稱「管任台大校長我核定」　國民黨轟刻意誤導、卡管元凶之一

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前針對台大校長選舉後續發生的「卡管案」表示，「管中閔可以擔任台大校長，是他行政院長任內所核定」。國民黨今（31）日批評，卡管案是台灣民主選舉以來，當政者迫害大學自治最黑暗的一頁，正是在賴清德擔任行政院長時發生，賴還敢說事後是他核定管中閔擔任校長，蓄意誤導輿論、逃避歷史責任的態度令人不齒。

國民黨指出，2018年的卡管案，民進黨赤裸裸的政治介入大學自治，基於綠色偏頗的意識形態，傾全力干預台大校長遴選，破壞大學自治，一年內有三任教育部長為此下台，大家都仍記憶猶新。賴清德正是當時的行政院長，身為閣揆，對當時政府迫害大學自治的不當作還說自己完全沒有責任？這等毫無擔當的總統候選人，顯然不適格。

國民黨表示，尤其2018年底，教育部長葉俊榮宣布對台大校長遴選委員會決議「勉予同意」管中閔上任台大校長，還傳出賴清德認為葉俊榮未能事前溝通，因此約談葉俊榮，之後葉俊榮請辭獲准，這些情節正顯示賴清德正是卡管的關鍵人物之一。賴清德如今還好意思說管中閔就任是他核定，完全是誤導輿論及逃避問題，但終究無法逃避其應負的歷史責任。