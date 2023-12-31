「賴清德為何臭蘇貞昌？」　侯辦：賴老家出現違建在蘇縣長任內

▲黃子哲三問民進黨總統候選人賴清德，呼籲賴清德老實回答「賴皮寮」爭議。（侯友宜競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、江怡臻與新北市議員陳偉杰今（31）日召開「再怎麼爛，都不能這麼賴」記者會。黃子哲說，民進黨總統候選人賴清德在電視辯論會提到，認為侯友宜沒有資格說萬里老家，但是事實查核中心已指出，該建物是二００三年重建才又出現，而當時的台北縣長就是蘇貞昌，為何賴清德要偷臭蘇貞昌？

侯辦發言人黃子哲說，賴皮寮事件爆發那麼久，賴清德對於老家的改變都是用「修繕」帶過，如今事實查核中心都已指出，賴清德萬里老家就是在2003年「重建」，賴清德現在才開始改口說是修建。事實上，而為了避重就輕，賴清德陣營還曾經把賴的兒子稱作是親戚，把田賦當繳稅，把違法當合法，簡直是謊話連篇，賴皮到底。

黃子哲也指出，賴清德如此失德失信，這樣還能信賴他，這才叫神話；如此「美德」能贏台灣，更像是個笑話。黃子哲也送賴清德8個字「誠信破產，人格毀滅」。他更要3問賴清德，萬里老家是不是違建？若不是違建為何沒有財產申報、沒有繳房租稅？非法違建的公益信託進度在哪？請賴清德老實回答。

發言人江怡臻也說，2023年最後一天，賴清德辦公室仍持續造謠抹黑，事實上新莊復興段254號地是民國72年侯太太繼承父親名下土地、民國76年地籍重測發現佔到他人土地，該土地有20名以上地主有持分，因此民國97年侯太太繼承母親土地後，自民國100年開始與地主處理持分土地，而非購買新地，要解決佔地問題。

江怡臻表示，民進黨抹黑獵地、炒房，事實上是解決佔人土地問題，合情合理合法；民進黨抹黑多次買土地，事實上是多位繼承人需分次處理持分；民進黨抹黑量身打造容積獎勵，事實上是不符合TOD，無都更就無容積調整。

「賴清德發言人執意造謠抹黑」江怡臻說，賴清德競辦抹黑優先解編新莊文高二公保地，但事實上根本是兩回事。賴清德發言人戴瑋姍被問到能以什麼都更方式取得容積獎勵時，卻提不出證據只能說「我相信」，而賴清德也在住宅政策提到要有更高容積獎勵，還要蓋更高更好，發言人真的很不認真。

新北市議員陳偉杰指出，民進黨為了選舉不擇手段，下令各縣市掛上抹黑侯友宜看板，簡直是敗壞選風，侯友宜競選辦公室已跟黨中央達成共識，通令各縣市黨部，只要看到類似這樣廣告物「掛一個告一個」，不能讓民進黨的惡質選風。