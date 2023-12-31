步行5分鐘公保地優先解編　賴清德競總：為侯友宜量身打造

▲發言人戴瑋姍。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜競總今（31）日舉行記者會，回應新莊炒地爭議，民進黨總統候選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍質疑，侯友宜觸犯《公職人員利益衝突迴避法》嫌疑在先，竟還好意思指控別人鬼扯抹黑，也證明侯友宜遇到事情果然只會躲在背後，毫無面對問題的能力，在在坐實了侯友宜的心虛，令人遺憾。

戴瑋姍表示，就連侯友宜保姆趙少康也用「合理投資」來回應此事，可說是連副手都認證，侯家買地的動機就是為了賺錢。戴瑋姍也再次強調，今天新莊土地問題不在於繼承，而是透過又昱公司扒皮學生投資買地，該區都市計畫又恐是為侯友宜量身打造，這才是問題。

戴瑋姍表示，侯友宜原先說是舊屋佔到的「畸零地」買下來，但事實上，253號是一塊有246平方公尺的完整建地，並非侯友宜口中的「畸零地」。謊言被拆穿後，侯友宜又改口成253號是「裏地」沒有出入口，無法蓋房子，所以鄰居要求他把253號買下來。這是否也代表，臨路的254號有蓋房子的價值，所以侯家才買下253號土地來擴大建築基地的面積？

戴瑋姍質疑，今天我們也有留意到市府再度出來護航，將保留地解編推託為配合中央政策，但實際上有權決定優先順序的就是新北市政府。新北市有成千上萬的公有設施保留地，為何那麼湊巧，就選定侯家土地旁邊走路5分鐘的公保地作為示範區「優先解編」？侯市長是不是特權？利用市長職務機會為家族斂財？

戴瑋姍強調，與其氣急敗壞開記者會，不如好好公開又昱公司資產，說明清楚又昱公司龐大資金來源，是否還有其他土地來得實際。