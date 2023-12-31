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今跨年「全台有雨」　入夜轉冷探12℃

（圖／氣象署）

▲氣象署提醒，今晨至上午台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

跨年全台有雨！中央氣象署表示，今日中部以北及東半部有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，元旦清晨北部沿海及部分平地有降至12度的機率。

氣象署清晨對基隆市、新北市、桃園市發布「濃霧特報」，今晨至上午台南以北易有局部霧或低雲影響能見度，新北及桃園已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低，請注意。

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氣象署指出，今天東北季風增強，加上華南雲雨區東移，各地水氣仍多，雲量也多，降雨區域集中在中部以北及東半部，整天不定時有局部降雨，雖然有停雨空檔，但看到陽光的機會較低，南部屬於多雲偶有零星飄雨的天氣。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，清晨各地溫度16到19度，水氣偏多配合冷空氣，北台灣白天溫度回升不明顯，預估在20到22度左右，整天偏冷，其他地區仍有23到25度的高溫，較為舒適溫暖；入夜後冷空氣強度明顯增強，各地溫度逐漸下滑，預估跨年夜當時溫度各地在17、18度附近。

吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴，氣溫逐漸下降，入夜北台雨停轉冷；元旦北部多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫降雨的機率，元旦晨台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率。

氣象署預報，元旦基隆北海岸跟東半部仍有局部短暫雨，西半部降雨將慢慢減少，到白天只剩山區還有降雨情況，平地轉為多雲透光的天氣；溫度上，清晨各地普遍落在15到17度，沿海空曠地區有機會再低一些，白天高溫回升也不明顯，北部、東半部約18到20度，中南部約21到23度。

氣象署表示，周二清晨東北季風影響，天氣仍較涼，不過環境偏乾，新竹以南地區易有輻射冷卻作用，局部地區容易出現14到15度的低溫，而白天起東北季風減弱，氣溫回升；水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

氣象署指出，周三東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，降雨範圍擴大，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周五東北季風減弱，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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