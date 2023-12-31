跨年倒數6地甩雨！台北101短暫飄雨　迎曙光最佳地出爐

▲東北季風增強，跨年迎風面地區將有短暫飄雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風漸增強，跨年夜到元旦迎風面6地區局部有雨，溫度偏涼，台北101跨年偶有短暫飄雨，元旦迎曙光西半部機率高，迎風面北東雲層厚，甚至有下雨，跨年夜最低溫下探12度，周三和下周日又有冷空氣接力南襲。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，今天(31日)華南到南海北部水氣大致已通過，不過底層的東北季風正要逐漸增強，因此迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島仍持續有短暫陣雨機會，其他地方為多雲或有陽光天氣。

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至於今晚跨年夜天氣，吳聖宇表示，迎風面地區持續有短暫陣雨，萬眾矚目的台北101大致為陰天，偶有短暫飄雨，西半部地區則是以多雲為主，整體來說降雨應該是不會太多，迎風面地區外出要記得帶雨具。

吳聖宇指出，明天元旦清晨迎曙光在東北季風迎風面地區的機會較低，雲層較厚，甚至仍會有點下雨狀況，西半部地區看到曙光的機會較高。元旦白天天氣也是類似，東北季風持續影響，迎風面還是會有下點雨可能。周二(2日)開始上班上課，東北季風減弱，天氣反而會變得比較好，迎風面地區轉為多雲天氣，西半部晴到多雲。

▲元旦連假天氣。（圖／氣象署）

再下一波東北季風增強緊跟著在周三報到，不過吳聖宇表示，該波東北季風強度有限，只有迎風面地區降雨略增多，其他地方不受影響。很快到周四東北季風就會減弱，周五、周六會轉為高壓迴流偏東到東南風影響，各地降雨少，天氣持續穩定。不過下周日(7日)又會有一股較強的冷空氣南下，前緣冷鋒通過，北部、東半部降雨增多，溫度下降幅度會較大，影響程度待觀察。

溫度方面，吳聖宇說明，今天因為東北季風增強，冷空氣也會跟著南下，今晚到明晨在外面跨年過節，要注意較低溫度，中部以北到東北部空曠地區低溫有機會降到12到14度間，市區低溫可能也只有14到16度。

吳聖宇表示，明天元旦白天北部、東北部仍是偏涼，高溫預報只有17到19度，花東地區高溫也只有20到22度，中南部高溫在23到25度左右，明元旦晚間到周二清晨要注意輻射冷卻作用加持造成的低溫，中北部、東北部空曠地區低溫仍可能降到12度上下，要等到周二白天溫度回升才會比較明顯。