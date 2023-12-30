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3波冷空氣！跨年夜變天轉濕冷　急凍12度時間出爐　

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲又有一波東北季風增強及華南水氣通過，跨年夜將轉濕冷天氣。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今明兩天(30日~31日)水氣增，跨年夜到元旦清晨轉為濕冷，有降雨機會，元旦上午起水氣減少，漸轉乾冷。未來一周有三波冷空氣，跨年夜東北季風增強，影響到下周二清晨，低溫探12度；下周三又有一波東北季風，緊接著下周六還有強冷空氣南下，天氣再轉為濕冷。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今東北季風減弱，逐漸轉偏北風，夜間到清晨迎風面的北部、西半部低雲偏多，台南及桃園有局部濃霧出現，另南海到華南一帶有些水氣通過台灣上空，中南部有零星降雨，上半天天候不太穩定，不過雨量都不多，估中午到傍晚水氣短暫減少，中南部天氣將好轉些，北部雲量仍多，入夜後華南再度有水氣移入，深夜到隔日清晨西半部及北部有低雲或霧發生機率。

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明天受到部分華南水氣通過及東北季風增強影響，柯聿寧提醒，各地天氣仍不太穩定，中北部雲量多偶有短暫小雨或毛雨，南部白天有陽光露臉機會，不過到了跨年夜到元旦凌晨，也有降雨機會，預估雨量仍不多，原本前幾天跨年夜預報是比較穩定、水氣少，今天預報變成可能有些短暫雨，感受從乾冷轉濕冷，有計畫外出跨年及迎曙光，需要留意天候狀況。

▲連假天氣變化。（圖／氣象署）

▲元旦連假天氣趨勢。（圖／氣象署）

柯聿寧說明，元旦上午水氣開始減少，中部天氣好轉，南部及北部、東半部雲量仍稍多，晚間到隔日清晨雲量減少，將有些局部輻射冷卻作用，中北部市區可降至14到15度，南部市區15到17度，郊區及近山平地則降至12度左右，下周二白天起回溫；很快到下周三再度有一波東北季風南下，環境水氣不多，中南部影響不大，但東北部將再轉為濕冷天氣、平地低溫可降至15度左右。

下周四到下周六白天冷空氣減弱，柯聿寧表示，水氣將減少，各地天氣逐漸好轉回溫，日夜溫差擴大，預計下一波冷空氣於下周六晚間南下，下個周日受水氣增多及冷空氣影響，整體將轉為濕冷天氣，目前模式預報顯示這波冷空氣強度偏強，各地降溫幅度都較大，未來10天天氣及溫度變化的頻率快，模式預報變動也較多。

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