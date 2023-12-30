水氣攪局！跨年到元旦「最濕」低溫探14度　追雪時間點出爐

▲跨年受南方水氣及東北季風影響，將轉濕冷，全台有降雨機會，跨年夜到元旦是最濕時間點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南方水氣輸入台灣，今(30日)各地有降雨機會，明天還有一波東北季風增強，跨年天氣轉濕冷，氣象署預估這波水氣最濕的時間點落在跨年到元旦清晨，花東降雨不明顯，迎曙光機率高，雲縫中可見日出，跨年低溫下探14度，元旦清晨前3500公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署預報員趙竑表示，今明兩天，水氣比預想多一點，南方水氣往台灣輸送，今天各地會有降雨，不過北部降雨集中今天上午，隨後北台灣慢慢轉局部短暫雨，有停雨空檔，中南部有水氣，慢慢開始會有降雨，迎風面東半部整天有局部性短暫雨，今天屬不穩定天氣。

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▲今日降雨和天氣趨勢。（圖／氣象署）

趙竑指出，未來一周受兩波冷空氣影響，今天東北季風減弱，明天跨年又有一波東北季風再度增強，預估影響到下周二清晨，最濕的時間點落在跨年到元旦清晨，元旦白天為水氣轉乾過程。

明天預估有不少民眾有跨年出遊打算，趙竑表示，明天跨年有華南雲雨影響，中部以北、東半部有持續性降雨，南部零星飄雨，明天容易下雨。

不過趙竑指出，花東降雨沒有其他地方明顯，花東看曙光機率比之前高，雲縫中碰碰運氣看日出，下周一元旦水氣轉乾，環境偏東北風，基隆北海岸、東半部有降雨，其他地方濕冷轉乾。

至於跨年觀賞煙火，趙竑表示，跨年受一波東北季風影響，環境偏北風到偏東風風向為主，下風側西南側不容易看到煙火，北東側看到煙火機率高。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

趙竑說，最穩定天氣在下周二開工日，環境偏東風，東半部有零星飄雨，其他地方多雲到晴可見陽光；不過下周三又有一波東北季風，北部、東半部慢慢有降雨出現，中南部多雲到晴。

未來一周溫度方面，趙竑說明，今天環境偏東風，沒有明顯冷空氣南下，各地高溫21到25度，明天冷空氣慢慢逐漸南下，影響地方以北台灣為主，高溫下降到20度，其他地方22到25度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

趙竑提醒，冷空氣影響最明顯時間落在元旦到下周二清晨，跨年夜各地感受較涼冷，低溫落15到17度，沿海空曠風力增強影響，溫度比數值更低1度，下探14度。下周二白天溫度回升，下周三、四又有一波冷空氣下來，各地清晨感受涼冷。

今受南方雲系影響，在低溫加持下，玉山北峰今晨飄雪，趙竑指出，明天有華南水氣影響，預估元旦清晨仍有水氣影響，但在減少過程，這波冷空氣沒這麼強，水氣溫度配合下，元旦清晨前，3500公尺以上高山有降雪可能。