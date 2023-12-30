濕冷中跨年！降雨熱區出爐　元旦清晨最冷「下探13度」

▲跨年夜東北季風南下，華南雲系北移，跨年夜濕冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)跨年夜東北季風灌頂，加上華南雲雨區北移，各地有降雨機會，低溫探18度，元旦清晨則是這波冷空氣最強時刻，局部空曠地區最低溫下探13度，玉山、合歡山等3500公尺以上高山元旦清晨前有迎瑞雪機率，東半部則有機會在雲縫中迎曙光。

中央氣象署預報員趙竑表示，明天東北季風增強，華南雲雨區北移，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部地區則有零星飄雨，跨年夜各地都有降雨機會，各地低溫落在18到19度。

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趙竑提醒，下周一元旦持續受東北季風影響，元旦清晨為這波冷空氣最強的時間點，迎曝光明顯會感覺比較冷，各地低溫15到17度，空曠地區會再低到1到2度。元旦白天也是水氣減少的過程，基隆北海岸、東半部有雨，西半部也有殘留水氣帶來降雨，其他地方轉多雲到晴。元旦東半部迎曙光有機會在雲縫中看日出。

▲元旦連假天氣趨勢。（圖／氣象署）

冷空氣預計影響到下周二清晨，白天東北季風減弱，趙竑表示，下周二是未來一周水氣偏少期間，各地多雲到晴，東半部有零星短暫雨；周二清晨屬於乾冷，冷空氣雖沒那麼強，但比較冷的地方偏中南部空曠地區，低溫約15度左右。

下周三又有一波東北季風增強，趙竑表示，迎風面北部、東半部將出現降雨，中南部多雲到晴；冷空氣預計影響到下周四、五，下周五減弱，降雨以東半部為主，其他多雲到晴。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

趙竑指出，下周六天氣又將出現轉變，預估新一波東北季風下來，東半部有局部短暫雨，北部為零星飄雨，目前預報看起來雖然冷空氣很強，但後面變化還是很大。

降雪機率部分，趙竑說明，元旦白天為水氣減少過程中，元旦清晨之前3500公尺以上高山譬如玉山、合歡山有降雪機會。