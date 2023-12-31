陸國企老董性侵未遂！　官方竟要女下屬「先別說出去」

▲中國大陸國企董事長戴翔，被爆企圖性侵女下屬未遂。（圖／翻攝微博，下同）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名蔣姓女子，日前手持身分證實名舉報廣西一家國營企業黨委書記、董事長戴翔，指稱他利用出差機會在飯店房間性侵蔣女，是在女方強烈反抗下才罷手。蔣女表示已向相關部門檢舉，但經過一個多月仍沒有下文，還被要求「先不要說出去」。

綜合陸媒報導，廣西蔣女29日透過網路進行「實名檢舉」，指控廣西融資擔保集團黨委書記、董事長翔對她性侵未遂，當時兩人去柳州出差，戴翔趁機會闖入她房間意圖性侵，「於2023年11月18日，被他利用帶我出差的機會，在酒店意圖強X我，在我的激烈反抗下，雖然他最終未能得逞，但依然給我的身心造成巨大的傷害。」

蔣女表示事發至今，她的身心仍遭受著巨大的折磨，屢次接近崩潰邊緣，被醫生診斷出患有重度憂鬱症。她說公安機關本月25日送達2份文件，分別為鑑定意見通知書、不予立案通知書，其中鑑定意見通知書明確說明蔣女內衣上有擦拭物，包含的DNA與戴翔的DNA相同，但是同天下午她在和紀委部門提交資料的時候，卻被回答「再等等」、「還能堅持嗎」、「先不要說出去」等消極回應，「我直接痛哭到乾嘔」。

廣西壯族自治區紀委監委工作人員只回應，官方已介入此事，情況仍在核實中。