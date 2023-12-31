　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國企老董性侵未遂！　官方竟要女下屬「先別說出去」

▲中國大陸國企董事長戴翔，被爆企圖性侵女子未遂。（圖／翻攝微博）

▲中國大陸國企董事長戴翔，被爆企圖性侵女下屬未遂。（圖／翻攝微博，下同）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名蔣姓女子，日前手持身分證實名舉報廣西一家國營企業黨委書記、董事長戴翔，指稱他利用出差機會在飯店房間性侵蔣女，是在女方強烈反抗下才罷手。蔣女表示已向相關部門檢舉，但經過一個多月仍沒有下文，還被要求「先不要說出去」。

綜合陸媒報導，廣西蔣女29日透過網路進行「實名檢舉」，指控廣西融資擔保集團黨委書記、董事長翔對她性侵未遂，當時兩人去柳州出差，戴翔趁機會闖入她房間意圖性侵，「於2023年11月18日，被他利用帶我出差的機會，在酒店意圖強X我，在我的激烈反抗下，雖然他最終未能得逞，但依然給我的身心造成巨大的傷害。」

▲▼中國大陸國企董事長戴翔，被爆企圖性侵女子未遂。（圖／翻攝微博）

蔣女表示事發至今，她的身心仍遭受著巨大的折磨，屢次接近崩潰邊緣，被醫生診斷出患有重度憂鬱症。她說公安機關本月25日送達2份文件，分別為鑑定意見通知書、不予立案通知書，其中鑑定意見通知書明確說明蔣女內衣上有擦拭物，包含的DNA與戴翔的DNA相同，但是同天下午她在和紀委部門提交資料的時候，卻被回答「再等等」、「還能堅持嗎」、「先不要說出去」等消極回應，「我直接痛哭到乾嘔」。

廣西壯族自治區紀委監委工作人員只回應，官方已介入此事，情況仍在核實中。

ET快訊
父子溺水雙亡！　露營區業者宣布「無限期停業」
少觀所2個月難教化　割頸國三生判刑後送「明陽中學」
民眾黨幹部宣布退黨！　痛批黨內雙標
割頸乾妹嗆告網友「找全部哥哥出庭」！沈富雄：妳有種來找我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國企老董性侵未遂！　官方竟要女下屬「先別說出去」

賴清德強調「兩岸互不隸屬」　國台辦：暴露「台獨工作者」真面目

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡！調查排除霸凌　萬人暴怒上街

一家8口「每天花4千元」住飯店231天　女主人曝原因：一輩子不買房

2023中國十大奇葩新聞事件（下）：3C大盜偽裝成「垃圾袋」犯案全都錄

2023中國十大奇葩新聞事件（上）：早晚會被抓！竊賊專挑中午作案

陸宣布「減少美國赴中申請簽證資料」　便利兩國往來

跨年音樂派對「激似靈堂」　路人吐槽疑走錯地方：我不懂

前海軍司令董軍接任陸防長　學者：重點在推動軍事外交

中國使館要求英國「緝拿鍾翰林」歸案　遣返香港

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

博恩給5萬小費挨轟造假：是我被騙！　曝外送員「撒了更多謊」崩潰求助

離譜畫面曝！台中女三寶左轉切西瓜　2學童走斑馬線慘被撞噴

陸國企老董性侵未遂！　官方竟要女下屬「先別說出去」

賴清德強調「兩岸互不隸屬」　國台辦：暴露「台獨工作者」真面目

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡！調查排除霸凌　萬人暴怒上街

一家8口「每天花4千元」住飯店231天　女主人曝原因：一輩子不買房

2023中國十大奇葩新聞事件（下）：3C大盜偽裝成「垃圾袋」犯案全都錄

2023中國十大奇葩新聞事件（上）：早晚會被抓！竊賊專挑中午作案

陸宣布「減少美國赴中申請簽證資料」　便利兩國往來

跨年音樂派對「激似靈堂」　路人吐槽疑走錯地方：我不懂

前海軍司令董軍接任陸防長　學者：重點在推動軍事外交

中國使館要求英國「緝拿鍾翰林」歸案　遣返香港

馬尼拉「黑心小黃」敲台旅客竹槓　菲律賓處罰出爐

強力掃蕩境內伊斯蘭國勢力　土耳其宣布逮捕189人

智冠、網銀股權之爭將進入法律戰？　業界：恐纏鬥至明年股東會

2023年10大體壇事件！張育成敬禮爆紅　台籃假球案、大谷轉戰道奇

快訊／台北晃一下！05：57規模4.5地震　最大震度3級

迎接新年！蘋果2024年新品大盤點

AMD靠MI300X力抗NVIDIA　AI龍頭之爭關鍵在「生態系」

跨年出遊！國道16處地雷路段　國5北上連塞13小時「堵到半夜」

國民年金加碼172萬人受惠！2024元旦新制懶人包　兵役恢復為一年

節能補助最高拿1萬元　經濟部2024新措施一次看

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

國台辦：賴清德辯論會發言「宣揚台獨」

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

跨年派對激似靈堂　路人傻眼：我不懂

2023中國十大奇葩新聞事件（下）

中國使館要求英國「緝拿鍾翰林」

電競手「聖誕約砲」變剩蛋劫　下體慘況曝

2023中國十大奇葩新聞事件（上）

中國：減少美國赴中申請簽證資料

陸百萬網紅　被判刑逾3年

陸國企老董性侵未遂　女下屬被要求「先別說出去」

董軍任陸防長　學者：重點推動軍事外交

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

遭董明珠飆罵　正妹秘書霸氣回應

更多熱門

相關新聞

15歲少女和男友開房　爸爸一看氣炸

15歲少女和男友開房　爸爸一看氣炸

馬來西亞一名15歲少女26日與20歲男友開房間，結果被親戚撞見，當少女父親接到電話趕到現場闖入房間，發現女兒與另一名男子同床，氣得把男子揪下床之後，親手把他押上警局。

17歲女遭勒頸性侵全身血　惡男重判15年

17歲女遭勒頸性侵全身血　惡男重判15年

偷看女兒手機！爸一滑對話紀錄秒報警

偷看女兒手機！爸一滑對話紀錄秒報警

知名劇照師被控襲胸　受害者：已報警

知名劇照師被控襲胸　受害者：已報警

台南女國中生遭扯鈴教練性侵　狼師二審加重判4年

台南女國中生遭扯鈴教練性侵　狼師二審加重判4年

關鍵字：

戴翔廣西性侵

讀者迴響

熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與HIV女無套性交」

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

2024年一到！　「5星座」桃花運炸開

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

即／南投機車擦撞火車　男子慘死

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

味全出價留劉時豪　兄弟開複數約

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面