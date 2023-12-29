知名劇照師涉襲胸「小40多歲嫩妹」　臉書還原驚恐10分鐘

記者黃翊婷／綜合報導

一名剛畢業踏入影視圈工作的女子28日晚間透過臉書發文指控，圈內一名65歲多的知名劇照師前輩對她猥褻，不僅誘導她吃不明喉片導致嘔吐，還說要幫她洗澡，並闖進浴室強吻、襲胸，整個過程大約10分鐘，她哭叫了好久，最終才得以脫困，事後自行搭乘計程車前往警局報案以及去醫院做檢查，「無論是初犯還是慣犯，都令人無法接受，非常噁心，已經報警提告，也希望能夠將他繩之以法，以上，絕對屬實。」

▲一名剛畢業的影視圈工作者指控某資深前輩猥褻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

受害女子在臉書文章中指控，今年12月26日晚上6時許為了感謝某知名劇照師前輩給予機會，讓她參與電影修復相關工作，出國回來還帶了伴手禮要送給對方，於是相約一起吃飯，聚餐結束之後，對方邀請她一起步行回家，說要拿當時她正需要使用的底片給她，基於對前輩的信任，這才答應前往對方家中。

女子提到，進入屋內之後，前輩遲遲不把底片給她，反而是去倒酒，她表明擔心會吐不想再喝、想要回家，前輩還一直勸說明天放假多留一下，接著又拿出養生飲品，說是喝了會比較舒服，但她喝了一口覺得味道太噁心便拒絕，沒想到前輩竟然拿出毯子要她躺在客廳沙發上，她警覺不對勁立刻拒絕。

女子接著說道，後來前輩拿出一個像喉片的東西，說可舒緩醉酒，結果她一吃立刻就吐了，前輩又開始勸說沖熱水會比較舒服，還自己脫掉外衣外褲並試圖脫她衣服，眼見頻頻拒絕都沒有效果，加上頭實在很暈，她只好騙說要自己洗，其實是想假裝沖一下頭髮，沒想到浴室的門居然無法上鎖，前輩出去之後又再次開門進來，接著就對她強吻、襲胸。

女子表示，當下她哭喊了好久前輩才罷手，要離開時前輩還下跪道歉，希望她忘記今天的事情，「我哭喊著告訴他不想再見到他、他才是最不安全的人、拜託放我走」，最後連鞋子都沒穿，拎起來就衝下樓，並搭乘計程車前往警局報案，再前往醫院做檢查。

女子控訴，該名前輩已經65歲多，比她大40幾歲，在影視圈非常資深，工作上也確實很認真教導新人，沒想到她出於信任答應去對方家中拿底片，竟經歷這麼可怕的10分鐘，「無論是初犯還是慣犯，都令人無法接受，非常噁心，已經報警提告，也希望能夠將他繩之以法，以上，絕對屬實。」

文章公開之後在圈內人之間掀起討論，也有部分網友在女子的臉書留言，謝謝她將這件事情說出來。不過，由於目前這件事情僅有單方面說法，究竟真相為何，仍有待進一步釐清。

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