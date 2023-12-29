　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名劇照師涉襲胸「小40多歲嫩妹」　臉書還原驚恐10分鐘

記者黃翊婷／綜合報導

一名剛畢業踏入影視圈工作的女子28日晚間透過臉書發文指控，圈內一名65歲多的知名劇照師前輩對她猥褻，不僅誘導她吃不明喉片導致嘔吐，還說要幫她洗澡，並闖進浴室強吻、襲胸，整個過程大約10分鐘，她哭叫了好久，最終才得以脫困，事後自行搭乘計程車前往警局報案以及去醫院做檢查，「無論是初犯還是慣犯，都令人無法接受，非常噁心，已經報警提告，也希望能夠將他繩之以法，以上，絕對屬實。」

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲一名剛畢業的影視圈工作者指控某資深前輩猥褻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

受害女子在臉書文章中指控，今年12月26日晚上6時許為了感謝某知名劇照師前輩給予機會，讓她參與電影修復相關工作，出國回來還帶了伴手禮要送給對方，於是相約一起吃飯，聚餐結束之後，對方邀請她一起步行回家，說要拿當時她正需要使用的底片給她，基於對前輩的信任，這才答應前往對方家中。

女子提到，進入屋內之後，前輩遲遲不把底片給她，反而是去倒酒，她表明擔心會吐不想再喝、想要回家，前輩還一直勸說明天放假多留一下，接著又拿出養生飲品，說是喝了會比較舒服，但她喝了一口覺得味道太噁心便拒絕，沒想到前輩竟然拿出毯子要她躺在客廳沙發上，她警覺不對勁立刻拒絕。

女子接著說道，後來前輩拿出一個像喉片的東西，說可舒緩醉酒，結果她一吃立刻就吐了，前輩又開始勸說沖熱水會比較舒服，還自己脫掉外衣外褲並試圖脫她衣服，眼見頻頻拒絕都沒有效果，加上頭實在很暈，她只好騙說要自己洗，其實是想假裝沖一下頭髮，沒想到浴室的門居然無法上鎖，前輩出去之後又再次開門進來，接著就對她強吻、襲胸。

女子表示，當下她哭喊了好久前輩才罷手，要離開時前輩還下跪道歉，希望她忘記今天的事情，「我哭喊著告訴他不想再見到他、他才是最不安全的人、拜託放我走」，最後連鞋子都沒穿，拎起來就衝下樓，並搭乘計程車前往警局報案，再前往醫院做檢查。

女子控訴，該名前輩已經65歲多，比她大40幾歲，在影視圈非常資深，工作上也確實很認真教導新人，沒想到她出於信任答應去對方家中拿底片，竟經歷這麼可怕的10分鐘，「無論是初犯還是慣犯，都令人無法接受，非常噁心，已經報警提告，也希望能夠將他繩之以法，以上，絕對屬實。」

文章公開之後在圈內人之間掀起討論，也有部分網友在女子的臉書留言，謝謝她將這件事情說出來。不過，由於目前這件事情僅有單方面說法，究竟真相為何，仍有待進一步釐清。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
陳建州噤聲10天首發文！　148字「不怕遭害」
2024上半年財運星座排行！　唐綺陽點名TOP1「錢從天上來
19萬現金證物「全變白紙」！　警一查抓到自己人
勇消游尚樺追晉！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄
少年犯「連換名字、地點都不用」　前主播痛曝媒體現實面
曾力主「學校禁查學生書包」！范雲臉書遭洗版：校園安全破口
快訊／緬因州跟進！　宣布「禁止川普參與2024初選」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

19萬元現金證物全變白紙　警一查抓到自己人！下場曝光

殉職勇消游尚樺追晉大隊長！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄

偵破總統選舉賭盤績效第1+假民調　檢察總長嘉勉台中地檢署

知名劇照師涉襲胸「小40多歲嫩妹」　臉書還原驚恐10分鐘

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

台南驚傳「短褲女虐狗」綁繩重摔柯基　內幕曝光

割頸案呱吉一句「不如打給天道盟」　小商人真出手：最好背景夠硬

豐原高中霸凌輕生案重啟調查　項目龐大再申請展延1個月

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

私立國中畢旅4萬7遭狂轟　前導遊：機票+環球就2萬

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

19萬元現金證物全變白紙　警一查抓到自己人！下場曝光

殉職勇消游尚樺追晉大隊長！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄

偵破總統選舉賭盤績效第1+假民調　檢察總長嘉勉台中地檢署

知名劇照師涉襲胸「小40多歲嫩妹」　臉書還原驚恐10分鐘

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

台南驚傳「短褲女虐狗」綁繩重摔柯基　內幕曝光

割頸案呱吉一句「不如打給天道盟」　小商人真出手：最好背景夠硬

豐原高中霸凌輕生案重啟調查　項目龐大再申請展延1個月

和碩失去昆山iPhone生產重鎮控制力　開盤股價下挫4%

陳建州噤聲10天首發文！「不怕遭害」PO 148字：必有恩惠隨著我

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

今最後一天！　政府發錢一次入帳3萬

台股封關開盤跌逾20點失守17900　台積電跌4元至589

富豪聚焦高雄美術館特區　「美術1号院」置產、守富、傳承完美達成

20年西瓜哥哥李岳大變身　揭女團成員昔是失控女童

道奇、洋基都有興趣　追逐3屆最佳救援投手

2024年上半年財運排行！水瓶房地產運佳　國師點名TOP1「錢從天上來」

全身濕！瓦斯火箭飛不出去　老師帶同學做實驗超歡樂

社會熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

曾力主學校禁查學生書包！范雲臉書遭洗版

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

新北2女國中生撂人互毆　警帶回14人

國三生聰明有正義感　老師悲痛不點名

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

竹聯龍堂橫行士林夜市　超規律公約意外曝光

廢死聯盟被嗆爆！呱吉逆風喊話了

機車猴喝酒…蹲車邊抽菸「被罰酒駕」！　警曝監視器：有移動

台南驚傳「短褲女虐狗」綁繩重摔柯基　內幕曝光

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

更多熱門

相關新聞

直接抱起女同事稱借過　男被判3個月

直接抱起女同事稱借過　男被判3個月

基隆王姓男子2022年8月間在工廠作業區遇見女同事小花（化名），竟以「借過」為名義將人抱起來移到旁邊，結果挨告性騷擾。雖然王男矢口否認，但基隆地院法官認為，小花被抱起來時雙腳短暫離地懸空，這是相當親暱的肢體接觸行為，的確會造成女方感到不舒服，日前依性騷擾罪判處王男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

台南女國中生遭扯鈴教練性侵　狼師二審加重判4年

台南女國中生遭扯鈴教練性侵　狼師二審加重判4年

韓籍男撿屍性侵！判刑4年定讞

韓籍男撿屍性侵！判刑4年定讞

恐怖男手機監視女友　偷下藥想性侵殺害

恐怖男手機監視女友　偷下藥想性侵殺害

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

關鍵字：

性騷擾猥褻性侵

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

從小教孩子「挺身而出」　嚴立婷割頸案後改口：不敢說

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面