女兒做事神神秘秘！爸偷看她手機…一滑「對話紀錄」秒報警

▲父親查看聊天紀錄懷疑女兒遭性侵。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名38歲父親張明遠（化名）近日查看未成年女兒微信聊天紀錄時，懷疑她遭性侵遂報警。張明遠說，事發時，女兒尚未滿14周歲，「她說與黎男是打網路遊戲相識的，後來被他誘騙性侵。」警方立案後將材料報送檢察院未予批捕，目前當地警方正在抓緊補充偵查。

據《大風新聞》報導，這名父親叫張明遠（化名），今年39歲，江西省贛州市人，目前居住在深圳市龍崗區。

他說，20多年前他遠赴深圳打工，2009年6月女兒在深圳出生，後來在深圳讀幼稚園和小學，「後來因家中境況發生變化，她轉回老家繼續念書，爺爺去世得較早，她由奶奶照顧。」

張明遠表示，2022年女兒放寒假時來到深圳，「春節前夕我們一家回到江西老家過年，春節後的大年初三，女兒和我們一道又趕回了深圳，我們只想多陪陪她。」然而，夫妻倆沒有料到的是，緊接著發生的事令他們傷心不已。​

張明遠回憶說，返回深圳後女兒每天做完作業就用手機打網路遊戲，儘管夫妻倆多次制止、勸說，但對正處於叛逆期的女兒來說收效不大。他說，後來的一些日子裡，他發現女兒眼神總是躲閃，做事也顯得有些神神秘秘，他開始擔心女兒遇到了什麼事，「在深圳時她睡樓上一個房間，我們則睡在樓下，晚上她睡得較早。」

今年2月5日清晨，張明遠起床後發現女兒的手機放在一樓充電，「我試著用她的生日作為密碼打開了手機，裡面的微信聊天紀錄讓我感到非常震驚，我意識到多日的擔心變成了可怕的現實，懷疑她遭到了性侵。」

張明遠說，看完聊天紀錄他啥也沒有說，叫妻子去問女兒那幾天究竟發生了什麼事，但女兒一直不說。當天下午3時左右，張明遠從外面回到家，再次關切地詢問女兒，她還是什麼都不承認。

隨即，他以女兒的身分與微信中那名黎姓男子聊天，「我說馬上要回老家了，想見他一面，希望他發個定位給我。」黎男發了定位後，張明遠給他打電話，接通後表明身分，沒想到對方竟罵他是騙子將電話掛斷，「後來我又打了幾次，他還是不接，我給他發簡訊說明問題的嚴重性，叫他聯繫我，否則我報警。」

過了一會兒，黎男的母親給張明遠打電話，「她叫我不要報警，想見面談一談，遭我拒絕。」2月5日下午5點57分，張明遠報警稱，自己未成年的女兒被黎姓男子誘騙開房發生性關係，接警後附近派出所警員趕到現場，將她女兒送醫檢查，並做了筆錄。​

張明遠表示，事發後他們瞭解到，黎男今年22歲，深圳市龍崗區當地人，曾在一家地鐵公司上過班。他說，事後黎男的家人曾找到他們，「他們想私了，開始說願意支付15萬（人民幣，下同），後來又說最多願意支付20萬，我們不願意私了。」

沒過多久，黎男的父親來到張明遠夫妻開的那家便利店裡，找到張的妻子稱，願意支付60萬私了此事，「我們不要錢，堅決要求追究黎男的刑責。」

張明遠說，當初事發後，他們將女兒送回老家念書，由奶奶陪伴在她身邊， 「今年放暑假時，我們又把她接到深圳來到我們身邊，希望給她更多的關愛，沒想到她查出患有憂鬱症。」

張明遠提供的深圳一家醫院的病歷顯示，他女兒被診斷為「創傷後應激障礙」，8月7日開始住院治療，直至8月底才出院，花掉數萬元。事發時，張明遠的女兒尚未滿14周歲，「她說與黎男是打網路遊戲相識的，後來被他誘騙性侵。」

今年2月6日，深圳市公安局龍崗分局出具的立案告知書稱，張明遠女兒被性侵一案，「我局認為符合立案條件，現已立案偵查。」隨後，黎男被龍崗警方刑拘。

一份錄音證據顯示，今年4月13日他向深圳市龍崗區檢察院詢問案件進展時，一名女性工作人員回應稱，該案事實不清，證據不足，黎男沒有被批捕，「我們是2月20日結案的，然後通知了警方。」張明遠稱，後來他從警方處瞭解到，黎男被取保候審。

「這個案子不是絕對不捕，目前正在等警方補充偵查材料」，辦案檢察官曾對張明遠說，「我們已退回公安機關，讓他們補充偵查。」張明遠表示，今年3月份，也就是黎男被釋放出來之後，「他家人還找到我們希望賠償一些錢，要求給他出具一份諒解書，我們拒絕。」