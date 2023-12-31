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社會 社會焦點 保障人權

綠營發言人開砲新北治安差　新北警察局提數據駁斥：勿抹殺努力

▲▼ 新北警昨28日深夜針對易收容青少年場所，執行擴大臨檢。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市警局提出數據，發出嚴正聲明指出，新北市治安穩定，獲警署評比多項績優 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

民進黨發言人張志豪29日批評，新北市長侯友宜請假近快100天去參選總統，放任新北治安不顧，根本和黑道掛鉤一起，票投國民黨，黑道無法擋；新北市警局提出數據，並發出嚴正聲明指出，新北市治安穩定，獲警署評比多項績優 ，呼籲勿以片面數據抹殺警察弟兄出生入死，為市民守護安居家園的努力。

新北市警局表示，新北市轄區遼闊且居住人口逾400萬人為全國之最，單以刑案發生數評斷治安並不公平，以六都每10萬人口數換算，2023年1月至11月新北市犯罪人口率為六都第2佳，犯罪破獲率近年來也是逐年上升。

除防制幫派成效為連續兩年列全國特優外，2023年上半年查緝非法槍械工作亦為全國第1名，同時攔阻詐騙款項金額高達8億600餘萬元，較去年增加六成，查獲詐欺集團232件共2162人，均為歷年最高，榮獲警政署頒發「國家警光獎–團體組偵查犯罪類」全國第1名殊榮。

新北警察局指出，日前中正大學公布調查研究，有高達90.25%民眾對新北市居家安全持正面肯定，為5年來新高，且在掃蕩毒品、取締酒駕等方面也呈現高滿意度，盼民意代表勿任意以片面數據或資訊來製造對立，並抹煞新北市全體警察對治安所作的努力，打擊基層警察士氣。

新北市警局將持續精進偵防策略、充實科技偵查能量，也期待社會大眾對於每天在街頭打擊犯罪、維護交通，認真辛勞的警察同仁多予支持與鼓勵，共同為良好的宜居城市。

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