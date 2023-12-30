侯友宜記者會反控抹黑　民進黨：證據確在，掀開侯友宜的暗黑面紗

▲針對國民黨總統候選人侯友宜稍早召開記者會，民主進步黨副祕書長黃建嘉表示，數據皆有憑有據，請侯友宜先生不要一再轉移焦點。（圖／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

針對國民黨總統候選人侯友宜稍早召開記者會，民主進步黨副祕書長黃建嘉表示，請侯友宜先生面對爭議和質疑，不要一再轉移焦點，至於指控本黨包租侯看板，文宣內容數據皆有憑有據，侯友宜擁有103套房是公開資訊，證據就是凱旋苑有公開牌價，每間套房從16000到17500元，套房格局也清清楚楚，加起來就是103間。第二，看板內寫賺2000萬元也是事實。依據又昱公司與文化大學簽的不平等合約，顯示106年又昱公司收學生租金20,101,435元、107年收21,106,506元、108年收22,161,832元，合約內都清楚標明金額。第三，每坪租金確實比101還貴，若以最便宜的套房租金16000元，空間5.5坪來算，每坪將近3000元，比101的租金還要貴。侯友宜先生可能是錢太多，忘記了還是害怕想起來。

此外，黃建嘉也質疑，侯友宜說新莊土地是占用畸零地要買回來，又昱公司總共買了62.25坪的土地，請問哪塊畸零地會62.25坪？甚至剛好這塊地旁邊也是侯家所持有，這就是標準在獵地、圈地、整合土地。且這塊地段並非侯友宜說的畸零地，是整整62.25坪的精華地段。另若細看又昱公司購買新莊土地的時間，對比又昱收取文化大學租金，合理懷疑，侯友宜就是利用從學生收租來的租金，購買新莊的土地，侯友宜應該自清，不該閃躲迴避。

黃建嘉指出，105年又昱花1559萬買新莊土地，在文化大學合約中，同年又昱公司向文化大學學生收了1900多萬的租金；106年又昱公司花779萬在新莊買地，107年從文化大學學生收了2100萬元租金。請問侯友宜是不是利用又昱公司向學生收來的租金購買新莊的土地？若不是，又昱公司購買土地的錢從哪來的？是否還有其他現金來源？還有其他資產嗎？請問侯友宜又昱公司還有多少地、多少億？是你沒公開說明的？請侯友宜回答問題。