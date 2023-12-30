封關民調預估賴蕭配贏50萬票　賴清德：目標還沒達到

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》今（30日）公布封關民調，民進黨「賴蕭配」39.6％，國民黨「侯康配」28.5％，民眾黨「柯盈配」18.9％。《美麗島電子報》也推估，「賴蕭配」可能以50±21萬票差距勝選。對此，民進黨總統候選人賴清德強調，目標還沒達到、還要繼續努力，希望正副總統過半數選票當選、國會過半。

根據《美麗島電子報》第101波民調結果顯示，與上一波結果相比，「賴蕭配」些微下滑0.6個百分點，支持度來到39.6％；「侯康配」也下滑0.4個百分點至28.5％；「柯盈配」則上升1.3個百分點至18.9％。

對此，賴清德於辯論會後受訪表示，目標還沒達到、還要繼續努力，希望正副總統過半數選票當選、國會過半，國家才有足夠力量穩定前進，1月13日希望國人出來投票，支持2號候選人也支持民進黨提出的優秀立委候選人。

此外，《美麗島電子報》也預估，若以2016年與2020年大選投票率66.27％與74.9％來推算的話，「賴蕭配」的得票率預估落在40.6％至41.8％；「侯康配」的得票率預估落在36.7％至38.5％；「柯盈配」的得票率則預估落在20.6％至21.7％。換言之，推估「賴蕭配」贏「侯康配」約介於2.1％至5.1％，以選票數來看，就是50萬±21萬票。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月27至29日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。

調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1253人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。 經費來源為美麗島電子報。

