　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

封關民調預估賴蕭配贏50萬票　賴清德：目標還沒達到

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》今（30日）公布封關民調，民進黨「賴蕭配」39.6％，國民黨「侯康配」28.5％，民眾黨「柯盈配」18.9％。《美麗島電子報》也推估，「賴蕭配」可能以50±21萬票差距勝選。對此，民進黨總統候選人賴清德強調，目標還沒達到、還要繼續努力，希望正副總統過半數選票當選、國會過半。

根據《美麗島電子報》第101波民調結果顯示，與上一波結果相比，「賴蕭配」些微下滑0.6個百分點，支持度來到39.6％；「侯康配」也下滑0.4個百分點至28.5％；「柯盈配」則上升1.3個百分點至18.9％。

對此，賴清德於辯論會後受訪表示，目標還沒達到、還要繼續努力，希望正副總統過半數選票當選、國會過半，國家才有足夠力量穩定前進，1月13日希望國人出來投票，支持2號候選人也支持民進黨提出的優秀立委候選人。

此外，《美麗島電子報》也預估，若以2016年與2020年大選投票率66.27％與74.9％來推算的話，「賴蕭配」的得票率預估落在40.6％至41.8％；「侯康配」的得票率預估落在36.7％至38.5％；「柯盈配」的得票率則預估落在20.6％至21.7％。換言之，推估「賴蕭配」贏「侯康配」約介於2.1％至5.1％，以選票數來看，就是50萬±21萬票。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月27至29日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。

調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1253人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。 經費來源為美麗島電子報。
 

ET快訊
南投龍泉車站「機車撞火車」　騎士頭骨破裂...明顯死亡
全球剩不到10隻！　極罕見「黑老虎」現蹤印度
台男遊泰遭撞「醫院拒收」喪命！　醫護出面爆料竟收死亡威脅
「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看
快訊／遭指辯論會上睡覺　曾銘宗「當然沒有」：角度問題
濕冷中跨年！降雨熱區出爐　元旦清晨最冷「下探13度」
估單日兩萬人確診！年輕人染疫後1症狀　中醫也有感
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／侯友宜辯論會主攻綠「失政」　喊話柯文哲再合作操作棄保

賴清德挨轟「台獨金孫」　林濁水：國民黨其實反對中共台獨定義

快訊／遭指辯論會上睡覺　曾銘宗澄清「當然沒有」：角度問題

賴清德口誤「中華民國帶來災難」　國民黨：賴才是人民最大災難

直指三立提問違反辯論會規則　葉慶元：主辦方會前已協調只能問一題

快訊／賴清德：依照中共定義　侯柯唸「國立」大學也是台獨

指賴清德2句失言最大失誤　柯文哲：AIT應會打電話去問

侯友宜溫情喊話柯要操作棄保？　賴清德：現在談藍白合多少人相信

嗆賴清德言論「鄙視自己國家」　侯友宜：你有資格選下去？

賴清德稱「中華民國帶來災難」！柯文哲直嗆失言：綠名嘴要幫忙消毒了

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

分析／侯友宜辯論會主攻綠「失政」　喊話柯文哲再合作操作棄保

賴清德挨轟「台獨金孫」　林濁水：國民黨其實反對中共台獨定義

快訊／遭指辯論會上睡覺　曾銘宗澄清「當然沒有」：角度問題

賴清德口誤「中華民國帶來災難」　國民黨：賴才是人民最大災難

直指三立提問違反辯論會規則　葉慶元：主辦方會前已協調只能問一題

快訊／賴清德：依照中共定義　侯柯唸「國立」大學也是台獨

指賴清德2句失言最大失誤　柯文哲：AIT應會打電話去問

侯友宜溫情喊話柯要操作棄保？　賴清德：現在談藍白合多少人相信

嗆賴清德言論「鄙視自己國家」　侯友宜：你有資格選下去？

賴清德稱「中華民國帶來災難」！柯文哲直嗆失言：綠名嘴要幫忙消毒了

分析／侯友宜辯論會主攻綠「失政」　喊話柯文哲再合作操作棄保

MBC演技大賞／寵妻魔人上線！南宮珉告白「親愛的雅凜默默支持我」

川普遭2州禁初選　美媒研判大法官斷案方向

台海情勢緊張！　YouTube陳士駿仍「定居台灣」：安全便利宜居

接受台鋼雄鷹邀請　統一獅內野手轉職日文翻譯

快訊／南投龍泉車站「機車撞火車」　騎士頭骨破裂...明顯死亡

賴清德挨轟「台獨金孫」　林濁水：國民黨其實反對中共台獨定義

恐怖入職儀式！新人被霸凌「屁股塞蘿蔔」　米其林主廚圍觀全程慘了

這次不是折疊刀！新北國中生「帶槍到校」射黑板　校方火速沒收

愛吃生魚注意！男內視鏡檢查驚見「5條蠕蟲狂游」　恐致肝膽病變

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

普二代游淑慧、徐巧芯參選為基層

怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」：是可忍孰不可忍

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

柯文哲辯論會主攻賴清德　開酸：你曉不曉得你外號叫賴功德？

賴清德稱「中華民國帶來災難」　侯辦轟「失言」：不屑參選總統？

稱「中華民國是否帶來災難」　賴承認口誤

辯論下午登場　侯配戴國旗徽章、賴藍西裝亮相

國民黨內參民調「侯康」仍老二！　藍綠差距曝光

快訊／談新竹農地突語塞哽咽　柯文哲嘆人生「無法符合爸爸期望」

柯文哲辣問「剛連任又出來選」　侯友宜：因為民進黨卡新北建設

侯友宜問支不支持廢死　柯文哲：不執行死刑就「終身監禁」

狂被追問回家有愛愛嗎？徐巧芯怒戰鄉民

被侯友宜無視⋯柯文哲笑「他沒問我」

更多熱門

相關新聞

稱「中華民國是否帶來災難」　賴承認口誤

稱「中華民國是否帶來災難」　賴承認口誤

民進黨總統候選人賴清德今（30）在電視辯論會中，疑似口誤稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」當場被民眾黨總統候選人柯文哲批評，對此，賴於會後記者會承認口誤，反批柯知道自己口誤，卻攻擊這點，非常不應該，亦再度批評國民黨總統候選人侯友宜接受九二共識，如何用《中華民國憲法》守護中華民國？

快訊／柯志恩大罵賴清德「笨蛋！」　批老家違建已是誠信問題

快訊／柯志恩大罵賴清德「笨蛋！」　批老家違建已是誠信問題

侯友宜記者會反控抹黑　民進黨：證據確在

侯友宜記者會反控抹黑　民進黨：證據確在

朱辯論會閉目養神　賴緩頰：也許有點累

朱辯論會閉目養神　賴緩頰：也許有點累

農地是父對兒的疼愛　柯文哲曝哽咽原因

農地是父對兒的疼愛　柯文哲曝哽咽原因

關鍵字：

2024總統民進黨2024賴清德2024侯友宜2024柯文哲民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

即／非開放時間到池塘釣魚！苗栗父子溺水雙雙不治

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

林采緹跑趴穿超辣！

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

女狼師4度性侵國中小男友　辦公室成砲房…下場超慘

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面