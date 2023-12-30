新北議會前54黑衣人聚集　偵查隊長到場2小時協助喬債

記者陸運陞／新北報導

新北市議會前麥當勞門口，日前有數十名黑衣人聚集，嚇壞路過民眾。警方到場了解，為一名男子購買3輛大貨車，向數十人借款，但未依約定日期還款，與債權人約定板橋文化路二段麥當勞協商債務。由於現場聚集多人，海山分局偵查隊長也到場了解，歷經將近2個小時協商完畢，黑衣人才陸續各自離去。

▲蔡男在新北議會前麥當勞，與多名債權人協商債務。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，前天（28日）下午2時許，有民眾報案指稱，新北市議會對面麥當勞，有數十名黑衣人聚集，擔心有人聚眾滋事，請求警方到場協助。警方到場了解，因蔡男在基隆地區從事物流業，為了增加公司業務量，購買3輛大貨車，由於資金不足，向多名友人借款，每人從數萬至數十萬不等，總借款約700萬元。

▲新北議會前麥當勞多名黑衣人聚集，民眾擔心發生危險，紛紛報警處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

但約半年前，蔡男資金周轉不靈，無法如期償還債務，又時常失去聯絡，債主們忿忿不平。前天蔡男透過律師事務所，向債主們表示協商，並稱攜帶100多萬償還部分債務，54位債主聽聞，連忙趕到現場，造成現場人滿為患。

▲警方出動23名快打警力，到場維護治安。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，擔心衍生意外，同時派遣23名快打警力到場維持治安，而海山分局偵查隊長李志祥聞風趕至，經由2個多小時協商，在偵查隊長、蔡男、律師及債權人同意下，部分人拿回欠款，蔡男也簽立清償協議書，現場聚集的人才陸續離去，並未衍生其他影響治安事件。