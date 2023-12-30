全台僅1支！面交理查德米勒「千萬名錶」　男強壓店員搶錶畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市信義區在29日發生一起重大強盜案，兩名買家和一家兼賣名錶的咖啡廳，相約面交價值約千萬元的理查德米勒（Richard Mille）名錶，但是2人抵達約定地點後，強行壓住女店員試圖搶走手錶，最後還掏出辣椒水朝店員噴灑，並且拿著手錶想逃離現場，所幸1人被民眾聯手壓制在地，另1人逃往苗栗躲藏後，馬上遭警方緝捕到案，而手錶則遺留在現場並未被搶走。

警方調查，43歲的王姓男子、43歲的洪姓男子2人，在網路上與1家專賣名錶的咖啡廳相約看錶，但是在29日下午2時許抵達現場，店員拿出價值千萬元的理查德米勒（Richard Mille）手錶，由王姓男子出面洽談，王與女店員在房間內賞錶時，王突然壓住女店員一把搶走手錶，還拿出辣椒水朝店員噴灑。

▲北市29日發生2名男子涉嫌強盜價值千萬的理查德米勒名錶，遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

王、洪等2人還企圖推擠店員逃出店外，其中王姓男子當場被店員呼救的其他民眾壓制在地，手錶則未被搶走，洪姓男子則逃往苗栗地區躲藏，警方事後也在30日凌晨2時許在苗栗縣造橋鄉學府路將洪姓男子查獲，訊後依強盜罪嫌送辦。

▲2名男子在信義區咖啡聽，涉嫌強盜價值千萬的理查德米勒名錶，1人當場被制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，這家位於北市信義區逸仙路42巷內的的一家咖啡藝術空間，裡面除了有提供咖啡飲品，其中還有經營名錶買賣，這次差點被偷走的理查德米勒（Richard Mille）手錶全台僅有一支，要價據悉至少要1100萬元左右。