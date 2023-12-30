「總統候選人辯論會」給幾分？鄉民曝評價：政見發表還比較好看

▲賴清德、侯友宜、柯文哲握手 。（圖／中央社提供）

記者曾筠淇／綜合報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會在今（30）日登場，就有網友發文表示，最近有一場「很新」的辯論賽，大家覺得滿分10分的話，可以給幾分呢？他雖未明說是哪一場，但應該就是指稍早剛結束的總統電視辯論會。而貼文一出，也引發底下網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「最新這場辯論賽1～10分你給幾分」為標題發文，提到辯論賽能展現一個人的準備程度和思辨能力，聽說最近有一場很新的辯論賽，但他還沒空看，就大家所見，1到10分能給幾分？

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貼文曝光後，底下網友看法不一，「選個有在回答問題的吧」、「賴清德表現最佳吧？感覺真的勝券在握了」、「賴就答非所問啊」、「柯講得很好啊，阿北務實」、「柯直接給你看怎麼拖到時間結束」、「給唯一支持死刑的侯友宜10分」、「侯表現最差，交叉詰問不是沒問另一個，就是不回答」。

▲辯論會稍早已結束。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

還有網友則直接評論整場辯論會，「很無聊，果然3個都很弱」、「辯論會本身蠻空的」、「很難看的辯論，完全不懂辯論的3個人」。

PTT上，也有網友以「辯論會問A答B是不是定番==」發文表示，有的人在辯論中都問A答B，避開敏感問題，沒有直接回答，這樣有何意義？貼文底下同樣有網友感嘆，「好難看，政見發表還比較好看」。