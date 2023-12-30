賴清德：高端沒有任何弊端　柯文哲若有證據可去地檢署提告

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（30）電視辯論會中，詢問民進黨總統候選人賴清德是否同意為了高端疫苗擋BNT疫苗？是否同意高端疫苗採購合約要封存30年？賴清德回應，目前各地方檢舉的62個案子，檢調單位都已經查明完畢，並沒有任何弊端出現，建議柯若有證據，待會離開辯論會後，就馬上去地檢署按鈴控告。他也說，支持公開高端合約，避免惡意的攻擊。

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

柯文哲今天下午在第三輪交互結論階段，詢問賴清德，作為台大校友，對當年卡管案、新竹市前市長林智堅論文抄襲，「你對民進黨這樣幹，你的評語是什麼？你也同意這樣做嗎？」

柯文哲說，在那段時間，自己沒有聽過賴清德講過什麼話，作為醫師，「高端疫苗你真的同意嗎？別人我不會怪他，我會問你，因為你是醫師」，為了高端疫苗擋BNT疫苗，賴同意嗎？高端疫苗採購合約要封存30年，賴同意嗎？當時提供給立委審閱的重要項目全部塗黑，這就是民進黨的公開透明嗎？

對此，賴清德回應，他不接受柯文哲先前一輪回答稱呼自己家房子的方式（指賴皮寮），他認為這非常不禮貌，一般民眾就算了，但柯是黨主席、總統候選人，不應該帶頭做這種惡意的示範。

賴清德說，身為台大校友，他當然關心台大的學術自由和發展，「你只注意到管教授的案件，但你沒有注意到，其實一開始有聲音的是來自台大的校園，而且他（管中閔）能夠擔任校長，也是在我擔任院長（指行政院長）的時候核定的，這個你應該通通都要清楚」。

賴清德說，「我對論文抄襲的態度一向嚴謹啊」，在擔任民進黨主席的時候，已經做出裁示；柯文哲若認為高端疫苗有問題，柯是醫師，可以提出問題到底在哪裡，移送檢方去辦。賴建議，就他所知道，目前各地方檢舉的62個案子，檢調單位都已經查明完畢，並沒有任何弊端出現，「你如果還有進一步的證據，我鼓勵你，不要停止，待會離開的時候就馬上去地檢署按鈴控告」。

賴清德也說，另外，對於高端疫苗合約的部分，他贊成合約應該要公開，為什麼？因為高端疫苗的價格已經公布了，立法院已經調閱過，監察院也已經審議過了，這個時候把合約公開，「我認為，人民有知道的權利，而且也可以避免不斷惡意的攻擊」，這是非常重要的。

語畢，賴清德轉而回應國民黨總統候選人侯友宜上一輪的回答，他說，他當年去上海，講的是「希望能夠透過交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和解」，用對話取代對抗，交流取代圍堵，沒有提到任何「親中愛台」的語言，「我簡單跟你說明，我希望你未來不要再以訛傳訛」。