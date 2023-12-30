柯文哲問「陸為何做假民調支持你？」　侯友宜僅花5秒：別射箭再畫靶

記者崔至雲／台北報導

總統辯論會今（30）日登場，第三階段是候選人交互詰問，民眾黨總統候選人柯文哲問「為什麼中國共產黨要這麼支持你？還做假民調。」不過，國民黨總統候選人侯友宜一開始沒有回應柯文哲的問題，僅針對賴清德老家違建來談，僅在最後5秒表示，中國介選這個假民調，這個跟國民黨一點關係都沒有，不要射箭再畫靶。

▲國民黨總統候選人侯友宜回應民眾黨總統候選人柯文哲於總統辯論會第三階段交互詰問的提問。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



柯文哲問，為什麼中共要做假民調，這不是抹紅，這是有抓到人有名有姓，中國共產黨為什麼支持侯友宜，還要做比較高的民調？怎麼一回事？

侯友宜沒回應柯文哲的問題，先表示，賴清德談的建築違建他都聽不下去，你說你流眼淚是因為鄉親流眼淚，礦坑這麼多年了，為什麼當立委、行政院長為什麼都沒有改變，你還怪地方政府，地方政府還報了兩次給內政部，但是他們不理就是不理，所以你的眼淚到底是假還是真，是真的看不懂，不要用這一套，賴還說捐公益信託，現在還是違建，怎麼公益信託？

侯友宜再說，他的凱旋苑是合法的，合法建築跟繳稅，他還財產申報的清清楚楚，第一個時間人家說大家對青年要多照顧，他老婆就說好，沒問題捐，做青年住宅，社會住宅二話不說。他現在已經開始準備要在明年元月1號，來申請，資料都已經準備好了。未來兩年全部都。

最後，侯友宜則在最後5秒回應柯文哲問題，「柯主席在說中國介選這個假民調，我跟你說，這個跟國民黨一點關係都沒有，不要射箭再畫靶」。

