侯友宜問廢死　賴清德談馬時代簽訂兩公約：中央與地方必須共同面對

▲2024總統辯論會民進黨總統候選人賴清德。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者杜冠霖／台北報導

30日總統辯論會，在交叉詰問環節時，對於國民黨總統候選人侯友宜詢問廢死議題，民進黨總統候選人賴清德回應，台灣現在沒有廢死，任何地方廢死都需要高度社會共識，台灣2009年施行人權兩公約，也是從馬英九時代開始。自己要求在死刑執行上要程序嚴謹，很多人希望廢死，了解大家心中的不安，必須承認有做不好的地方，最好的刑事政策就是社會政策，中央跟地方共同合作、面對這個問題，讓社會力量好好參與討論。

侯友宜提問，台灣有8成民意支持維持死刑，我是唯一明確表達反對廢死，因為我是社會治安守護者，這是永遠不變的，要修法要考慮民情，請問民進黨，執政8年只執行2起死刑，實質廢死，還有好幾個我當年辦過的關在牢裡，如何跟受害人交代？

賴清德表示，台灣現在沒有廢死，這個議題不僅是台灣、國際上談很久，任何地方廢死都需要高度社會共識，台灣2009年施行人權兩公約，也是從馬英九時代開始。

賴清德指出，自己要求在死刑執行上要嚴謹程序，很多人希望廢死，了解大家心中的不安，但仍應回到問題源頭改善，最好的形式政策是社會政策，必須承認有做不好的地方，中央跟地方共同合作、面對這個問題，讓社會力量好好參與討論。

賴清德也表示，侯友宜問他2014年到上海有無接受落地招待？「我明確回答，沒有！」當年是畫家陳澄波120冥誕，陳在上海學過畫，所以辦了三國五個城市，台南、台北、上海、北京還有東京做展，身為台南市長前往上海參加活動，都是台南市府公務預算，並未接受招待。

對於侯友宜追打萬里老宅爭議，賴清德指出，「民眾可以講我的房子，但你不行，你是地方政府首長，手上握有都市計畫檢討權力，但從未提過，應該要好好瞭解」。