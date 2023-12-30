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陸百萬網紅被判刑逾3年！　涉「打造虛假人設」賺進上千萬

▲▼ 大涼山網紅。（圖／翻攝自微博）

▲涉事網紅。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國網紅趙靈兒和曲布藉虛假人設編劇情拍影音，打造供應農產品變現產業鏈，牟利逾人民幣（下同）300萬（約新台幣1300萬元）被判刑逾3年。此前北京當局宣布，掃蕩消費大眾同情心的造假影片。

中國媒體成都商報紅星新聞今天報導，23歲的曲布和27歲的趙靈兒是來自涼山的青年男女，去年8月19日趙靈兒上傳影音「偶遇」，這是一段她在涼山偏遠山村邂逅彝族青年曲布，並盛情獲邀到曲家作客的短片。

兩人因此而走紅，趙靈兒還宣稱，她為了記錄鄉村生活和曲布偶然相遇，「沒有團隊，更沒有大家說的資本和大公司的包裝…」，並開始直播帶貨，主要販售核桃、蜂蜜等農特產品。

紅星新聞報導說，截至案發前，趙靈兒和曲布視訊帳號粉絲數分別達272萬及216萬，2022年9月至2023年5月，兩人開直播帶貨超過40場，「只要一分鐘，2000多斤核桃就被網友一掃而空」。

不過今年5月，涼山公安機關接獲涼山州市場監管局通報，發現曲布、趙靈兒在直播帶貨過程中造假宣傳，涉案金額龐大，公安獲報後，隨即成立專案小組展開調查。

經查發現，嫌犯張某成立成都小虞助農傳媒有限公司，並於去年7月深入涼山，物色個體工商戶趙某（趙靈兒）、青年阿日某某（曲布）等當地「網紅苗子」開始精心調教。

他們專挑當地無人居住的生產用房、破壁殘垣作直播背景並藉口「助農」、「優質原生態」，卻從成都、南京等食品公司低價購入蜂蜜、核桃等，把假冒的大涼山農特產品行銷至中國20餘省，銷售額破千萬元。

短短數月，總計張某非法牟利超過300萬元，趙靈兒、曲布獲取的非法收入均逾70萬元，張嫌等人今年7月因涉嫌假冒註冊商標罪、虛假廣告罪而被捕。

全案經涼山州昭覺縣人民法院12月28日一審宣判，張某被判有期徒刑3年2個月，裁罰25萬元；網紅主播趙某（趙靈兒）、阿日某某（曲布）等，分別被判8個月至10個月的有期徒刑，並處2萬至10萬元的罰金。

涼山網紅案宣判前，中共中央網信辦本月12日公告，展開「清朗．整治短視頻（短影片）訊息內容導向不良問題」專案行動，致力於整頓「擺拍製作虛假短影片，意圖消費大眾同情心」等。

紅星新聞另指出，今年以來，涼山整治「自媒體」亂象，已處置違規帳號346個，永久關閉「擺拍賣慘」的「雲南波波」、「山村老人」等帳號82個。

同時永久關閉「虛假助農」的「趙靈兒」、「曲布」、「涼山孟陽」等帳號15個，其中5個帳號粉絲數破200萬。

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