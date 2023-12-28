19歲長子胰癌逝！次子休學助家計　草屯警偕網紅募款助弱勢夫婦

▲草屯警方與網紅暨「魚虎剋星」黃小四攜手引入社會愛心，解弱勢家庭燃眉之急。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一戶弱勢家庭日前遭遇不幸，年僅19歲的長子因胰臟惡性腫瘤住院治療後不治離世，父母無力支付喪葬費及醫療費用，草屯警分局偵查佐陳明哲得知後，主動聯繫知名網紅暨「魚虎剋星」黃明賜、中華轆龍社公益慈善會等慈善團體協助募款，挹注3萬4000多元及物資，協助他們度過難關。

據了解，該戶為一家5口，父母從事土木雜工、每月收入不固定，需經常配合工作搬家租屋度日，育有2子1女，么女目前就讀國小4年級，次子為分擔家中生計，於國中畢業後便休學、隨父母親於工地從事粗工；家中長子不幸罹患胰臟惡性腫瘤，經多次治療及搶救後仍於上月離世，父母不得已先向雇主借貸約10萬元餘元，以支付喪葬及醫療費用，但家中生活及教育費用，仍是入不敷出。

草屯分局表示，陳明哲平時積極關懷勤區，經地方人士耳語相傳知悉該戶弱勢人家的遭遇後，主動聯繫外號「黃小四」的黃明賜，以及黃擔任理事長的中華轆龍社公益慈善會協助募集善款和愛心物資，以解該戶燃眉之急，並持續募善中；陳明哲的善舉和募款訊息日前也經臉書社團「草屯人」披露，廣受民眾和網友肯定。

草屯分局長洪政崴表示，陳明哲深耕於地方鄉里，積極關懷轄內弱勢家庭，並能熱心地發揮大愛精神予以適當協助，深獲民眾讚譽，對提升警察形象具有正面助益。