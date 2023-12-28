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大陸 大陸焦點 特派現場

30萬網美拍聖誕辣片！竟反射裸男幫拍　遭疑「出賣肉體」急關帳號

▲變態雞大人因性感裝扮走紅。（圖／翻攝自微博）

▲變態雞大人社交帳號。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

擁有30萬粉絲的大陸正妹網紅「變態雞大人」，日前一支穿著兔女郎擺拍的聖誕影片爆紅，不過有眼尖的網友發現，背後畫框中竟清楚反射出一位裸男身影，引發熱議。

▲變態雞大人疑意外曝光男友裸身畫面。（圖／翻攝自微博）

▲變態雞大人因性感裝扮走紅。（圖／翻攝自微博）

變態雞大人日前上傳聖誕節影片，為此似乎特別到飯店拍攝，並換穿紅、白色平口小短裙，胸前蝴蝶結很有拆禮物的感覺，而她坐在牆邊的櫃子上擺動作，絕對領域十分誘人。未料就被網友發現，她背後畫框邊緣，隱約反射出一片肉色，仔細一看，竟然是名拿著手機的裸男。

▲變態雞大人疑意外曝光男友裸身畫面。（圖／翻攝自微博）

▲變態雞大人疑意外曝光男友裸身畫面。（圖／翻攝自微博）

網友質疑，變態雞大人是為了「金主」出賣肉體，嘲諷裸男身材不好、有啤酒肚等等，引發討論。事後她緊急關閉個人帳號，澄清男方其實是交往一年多的男友，護愛表示「他本人並不是這樣」，強調影片純粹是「拍攝失誤」。

不少粉絲崩潰「才看完，我哭死，不是說好聖誕節只吃蘋果嗎」、「她作品都刪了」，網友回應「不會吧，粉絲都那麼單純嗎」、「不穿褲子拍照拍影片，還說這是對象？」、「有另一半拍擦邊影片是不好的，但受傷的是妳自己的對象，她都不介意，我們也沒資格說什麼」。

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