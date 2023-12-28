幫網紅女兒「紅豆妹」接業配104次　最美刑警媽兼職...記過2次

▲廖女在擔任桃園市警察局偵查佐期間，幫網紅女兒接業配，遭記2過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

在臉書擁有19萬追蹤的5歲網紅「紅豆妹」，鬼靈精怪的舉動讓她人氣高漲，吸引不少廠商找她業配，但因她的廖姓母親是警察，還被稱為「最美刑警」，同時也是粉絲專業的實際管理者，違反公務人員不得在外兼職的規定，雖然她目前已辭職，但仍遭移送懲戒法院，全案日前判決出爐，記過2次。

紅豆妹爆紅，其臉書的影片內容當中，不乏有不少業配置入，但又因為紅豆妹的臉書是由母親經營，造成桃園警界議論紛紛，質疑是否涉及違法公務人員服務法中，公務人員不得在外兼職的規定，廖女因此遭桃園市政府移送懲戒法院。

判決指出，廖女原在擔任桃園市警局刑事警察大隊偵查佐，自去年2月7日起在臉書、IG及YouTube等平台替5歲的紅豆妹置入商業廣告、宣傳及薦證代言產品，廖女也常配合入鏡演出，並收受勞務報酬，有商業行為，違反公務員服務法第14條第1項不得經營商業之規定。根據判決書，紅豆妹在一年判內，共接了104次業配。

廖女則辯稱，女兒雖然未成年，但仍是獨立個體，她只是代為管理粉絲專頁，初衷只是為了替女兒紀錄生活點滴，後來爆紅才有經紀公司及廠商邀約廣告拍攝與業配，因女兒為未成年，有些合作是必須以勞務報酬領據請款，所以才由她填寫，而酬勞也都作為女兒未來的教育基金，身為母親她只是希望讓女兒做她喜歡的事。

至於入鏡演出，廖女則辯稱，她只是偶爾協助，並沒有額外收取個人報酬，並且從未影響過本職工作。廖女表示她從警10餘年來，在工作上兢兢業業、任勞任怨，從未有任何不法情事，且再引起爭議後，也已於今年9月18日辭職，希望藉此能夠平息風波。



法院審理，認為紅豆妹是無行為能力的幼童，薦證代言產品之種類繁雜及行銷之品牌眾多，若非父母長期規劃費心培植如何做到，顯然是廖女所進行的商業行為，認定廖女有違公務員服務法第14條第1項之不得經營商業，其行為足使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散之不良觀感，因此判決廖女記過2次。