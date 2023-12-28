　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配104次　最美刑警媽兼職...記過2次

▲桃園市警察局今（24）日上午1名女職員墜樓案，經送醫治療後目前已轉入一般病房靜養中，至於墜樓原因還在調查釐清。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲廖女在擔任桃園市警察局偵查佐期間，幫網紅女兒接業配，遭記2過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

在臉書擁有19萬追蹤的5歲網紅「紅豆妹」，鬼靈精怪的舉動讓她人氣高漲，吸引不少廠商找她業配，但因她的廖姓母親是警察，還被稱為「最美刑警」，同時也是粉絲專業的實際管理者，違反公務人員不得在外兼職的規定，雖然她目前已辭職，但仍遭移送懲戒法院，全案日前判決出爐，記過2次。

紅豆妹爆紅，其臉書的影片內容當中，不乏有不少業配置入，但又因為紅豆妹的臉書是由母親經營，造成桃園警界議論紛紛，質疑是否涉及違法公務人員服務法中，公務人員不得在外兼職的規定，廖女因此遭桃園市政府移送懲戒法院。

判決指出，廖女原在擔任桃園市警局刑事警察大隊偵查佐，自去年2月7日起在臉書、IG及YouTube等平台替5歲的紅豆妹置入商業廣告、宣傳及薦證代言產品，廖女也常配合入鏡演出，並收受勞務報酬，有商業行為，違反公務員服務法第14條第1項不得經營商業之規定。根據判決書，紅豆妹在一年判內，共接了104次業配。

廖女則辯稱，女兒雖然未成年，但仍是獨立個體，她只是代為管理粉絲專頁，初衷只是為了替女兒紀錄生活點滴，後來爆紅才有經紀公司及廠商邀約廣告拍攝與業配，因女兒為未成年，有些合作是必須以勞務報酬領據請款，所以才由她填寫，而酬勞也都作為女兒未來的教育基金，身為母親她只是希望讓女兒做她喜歡的事。

至於入鏡演出，廖女則辯稱，她只是偶爾協助，並沒有額外收取個人報酬，並且從未影響過本職工作。廖女表示她從警10餘年來，在工作上兢兢業業、任勞任怨，從未有任何不法情事，且再引起爭議後，也已於今年9月18日辭職，希望藉此能夠平息風波。

法院審理，認為紅豆妹是無行為能力的幼童，薦證代言產品之種類繁雜及行銷之品牌眾多，若非父母長期規劃費心培植如何做到，顯然是廖女所進行的商業行為，認定廖女有違公務員服務法第14條第1項之不得經營商業，其行為足使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散之不良觀感，因此判決廖女記過2次。

ET快訊
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝
幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

快訊／國1驚悚事故！聯結車急煞鋼筋刺穿前座　擋風玻璃破大洞

獨／國三生遭刺殺！家長送花替學校打氣　曝：我孩子也差點被打瞎

轎車停紅燈飄毒味...2男拒下車受檢　警掏槍噴辣椒水壓制

沒注意塞車！貨車雪隧追撞前車　倒楣自小客玻璃全碎、車尾潰縮

新竹勇消殉職！4人「疑非法移工」獲救當下全逃了　警方調查中

29歲勇消殉職！裝備齊全卻被嗆死　楊文科悲痛證實：9時9分離世

警衝「德州撲克」賭客高舉雙手嚇傻　正妹荷官怨：第一天就被抓

殉職勇消搶救畫面曝！同仁急吼救護車搶命　民眾哀嘆：怎麼會這樣

養生會館暗藏春色　南警破獲「0.3套」攝護腺保養性交易

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

快訊／國1驚悚事故！聯結車急煞鋼筋刺穿前座　擋風玻璃破大洞

獨／國三生遭刺殺！家長送花替學校打氣　曝：我孩子也差點被打瞎

轎車停紅燈飄毒味...2男拒下車受檢　警掏槍噴辣椒水壓制

沒注意塞車！貨車雪隧追撞前車　倒楣自小客玻璃全碎、車尾潰縮

新竹勇消殉職！4人「疑非法移工」獲救當下全逃了　警方調查中

29歲勇消殉職！裝備齊全卻被嗆死　楊文科悲痛證實：9時9分離世

警衝「德州撲克」賭客高舉雙手嚇傻　正妹荷官怨：第一天就被抓

殉職勇消搶救畫面曝！同仁急吼救護車搶命　民眾哀嘆：怎麼會這樣

養生會館暗藏春色　南警破獲「0.3套」攝護腺保養性交易

不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

《D社》爆李善均「生前最後陳述」！韓警2疑點　女室長扯謊私吞750萬

快訊／國1驚悚事故！聯結車急煞鋼筋刺穿前座　擋風玻璃破大洞

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

小柴犬迷路進警局　聽熟悉聲「大喊金金」秒興奮討抱：你終於來了

獨／國三生遭刺殺！家長送花替學校打氣　曝：我孩子也差點被打瞎

綠色與AI科技　貿協新年度台灣形象展歐洲初登場、邁向永續未來

國寶藝師李榮烈《籃胎漆器之濫觴》新書發表　外孫女執筆更添溫度

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

明年500元青春動滋券元旦開始領　今年領用期限延長至明年6月

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

女移工提嬰屍求救！鋼鐵爸揭背後血淚

國三男招魂　歷時1小時儀式順利完成

即／新竹湖口住宅火警！　1消防員救災殉職

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

國中生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果

更多熱門

相關新聞

YTR無人機查案　意外找到失蹤10年男屍

YTR無人機查案　意外找到失蹤10年男屍

美國一名YouTuber對密蘇里州一名軍人在10年前失蹤的案件感到好奇，熱心的他自行對案件展開調查，沒想到使用無人機搜查時，在一戶人家的私人池塘中發現泡水車，並且在車上找到失蹤者遺骸。

健身網紅遊日拍兔女郎屁股「連說4次很胖」被罵爆

健身網紅遊日拍兔女郎屁股「連說4次很胖」被罵爆

最親近人的野生狐狸躺雪地亡 疑遊客過度餵食腎衰竭

最親近人的野生狐狸躺雪地亡 疑遊客過度餵食腎衰竭

罵網紅「蟑螂」遭判刑！法官：令人噁心

罵網紅「蟑螂」遭判刑！法官：令人噁心

隨時都激美「YouTuber是她」　一票人服了：基因好

隨時都激美「YouTuber是她」　一票人服了：基因好

關鍵字：

紅豆妹網紅最美刑警桃園市警察局

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面