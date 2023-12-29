女子一家八口住酒店229天！一天費用4398元　稱：決定住一輩子

記者廖翊慈／綜合報導

河南一女子近日上傳一段影片，稱一家八口已經在酒店住了229天，一天費用1000元（人民幣，下同，約台幣4398元）。她表示，一家人很幸福，「決定住一輩子酒店。」相關影片引起網友熱議，不過多數人仍保持懷疑的態度，「酒店自己開的吧？」

據《新浪熱點》報導，12月28日，河南一名女網友上傳一段影片表示，「今天是我們一家八口，住酒店的第229天，我們一天房費是1000塊錢，一個套房兩個標準間，然後我們一家八口，住的真的是特別好，沒有停車費、暖氣費、水電費，我們感覺很幸福。」

▲女子稱其一家八口已住酒店229天。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，幾位家人們圍在餐桌前吃著東西，背景的家具上放滿衣物等日常用品，看似有生活痕跡的房間。

該段影片在各個社群平台引起熱議，還有網友找到其他天的酒店住宿紀錄，但多數人仍懷疑影片的真實性，「一年36萬多了這還便宜嗎（約台幣158萬元）」、「有沒有可能飯店是他們自己家開的」、「先搞波流量，然後接下來是不是準備上業配了」、「要嘛是影片企劃網紅擺拍，要嘛就是把家裡搞成酒店風格」、「信她個鬼」。

據悉，該網紅目前在各大社交平台上，皆未回覆網友們的質疑。