跨年留意空品！明天東北風挾帶污染物移入　北部、高屏亮橘燈

▲環境部提醒，明天東北風帶來境外污染物影響台灣，西半部要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部指出，今（30日）東北季風稍減弱，除金馬地區空品為橘色提醒，其餘地區空品為普通到良好。明天東北季風再增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣，西半部短時間可能達橘色提醒等級，北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級，請民眾注意。

根據監測資料及氣象署今天上午10時氣象資料顯示，今天東北季風稍減弱，環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積；清晨西半及馬祖易有低雲或霧影響能見度，除金馬地區空品為橘色提醒，其餘地區空品為普通到良好。

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不過，環境部提醒，明天東北季風再增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣，影響程度視上游地區累積程度有所變化，南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級，西半部短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

元旦持續受東北季風影響，環境部表示，元旦清晨至上午東北風可能持續挾帶境外污染物影響台灣，影響程度視上游地區累積程度有所變化，午後境外影響趨緩，迎風面擴散條件稍轉佳，南部仍位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區為「普通」等級，清晨至上午中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。