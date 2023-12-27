騎士等紅燈「才1秒鐘」後方機車猛撞　父子噴飛...家屬求行車紀錄器

記者林東良／台南報導

台南市仁德區太子路185號前路口，12月25日下午5時14分許發生1起交通事故，1對父子共騎機車疑似停下等紅燈時，才1秒鐘，突然有1部機車自後高速追撞，雙方均地受傷，由於路旁監視器沒有錄到紅綠燈，前方機車騎士的妻子於是在網路社群PO文，請求網友協助提供行車紀錄器釐清案情，歸仁分局指出已受理查處中。

▲台南市仁德區太子路185號前路口，25日下午發生1起交通事故，1對父子共騎機車疑停等紅燈時，突有1部機車自後高速追撞，雙方均地受傷。（圖／翻攝臉書我是仁德人，下同）

網友PO文指出：「請大家幫幫忙，我需要行車記錄器，日期2023.12.25 下午5點左右，地點：仁德太子路185號前近三華診所，安可肉絲麵路口，影片中被撞的是我的先生和兒子，因為停等紅燈卻被後車撞上，但監視器沒法拍到號誌燈，如果有剛好經過的車輛，能否提供行車記錄器給我呢？…」。

歸仁分局副分局長徐百瑄指出，未案發生在12月25日下午5時14分許，地點在仁德區太子路185號前，1名陳姓男子騎機車沿太子路西向東行駛至肇事地點，撞上前方的機車，陳男受傷送高榮台南分院救治，前方機車駕駛人受輕傷自行就醫，乘客未受傷，駕駛人未酒駕。本案警方已調閱監視器全力釐清案情偵辦中。警方呼民眾行車應保持安全距離，並遵守交通規則，以確保行車安全。