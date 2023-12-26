今年空品略差於去年！環境部：中南部降雨量較少「8年改善逾3成」

▲根據環境部監測結果，今年空品略差於去年，但過去8年整體空品改善超過3成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（26日）公布今年空氣品質監測結果統計與近8年空品監測結果。環境部指出，今年PM2.5和臭氧年平均濃度較去年上升，紅害站日數則下降，主因是中南部日降雨量較少，造成局部污染物累積，但若分析近8年空品監測結果，各污染物濃度均呈現下降趨勢，整體改善幅度達3成以上。

環境部表示，今年PM2.5較去年上升1.4微克/立方公尺，臭氧年平均濃度也比去年上升到1.8ppb，但紅害站日數則是下降，從45日降為18日，主因是中部和南部日降雨量較少，在低風速、少雨環境下，細懸微粒不容易擴散，造成局部污染物累積。

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不過，環境部指出，在各部會推動各項污染改善工作後，近8年空品監測結果顯示，各污染物濃度均呈現下降趨勢，在PM2.5紅色警示站日數，從105年874天，今年剩下18天，改善率達到97.9%，在臭氧紅色警示站日數部分，則是從105年的436天，今年剩下98天，改善率達到77%，整體改善幅度達3成以上。

儘管我國空品改善已有初步成果，但環境部指出，仍有區域性和季節性空品不良問題，指標污染物也從PM2.5轉為臭氧，因此，未來二期（113年至116年）空氣污染防制方案，將強化精準治理，增訂全國臭氧8小時紅色警示站日數，較108年減少8成及中南部PM2.5達到15微克/立方公尺以下目標，並連結國家境零排放政策，實現減污減排效果。