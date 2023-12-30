聖誕節約砲變「剩蛋劫」　陸電競選手抖音自曝下體慘況

▲中國《王者榮耀》「國服馬超」周而比疑似聖誕節約砲結果睪丸扭轉送醫。（圖／翻攝自抖音）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸電競圈近來風波不斷，知名手遊《王者榮耀》電競選手「國服鏡」日前自爆約砲21歲正妹後感染愛滋病加梅毒，更公布陪玩妹照片個資引發熱議。如今，另一名《王者榮耀》電競選手「國服馬超」周而比也被爆在聖誕節約砲，但他卻因睪丸扭轉送醫被譏諷「剩蛋劫」，而他約砲的畫面更被po上色情網站。

「國服馬超」周而比在個人抖音帳號po出一張住院照，還有一張就診明細清單，明細上寫著他因「睪丸扭轉」住院治療，住院總花費要1萬5276.5元人民幣（約台幣6.6萬元）。他更在影片中自嘲，「真是一個開心的聖誕節」。

不過，有不少網友留言表示，他疑似是約砲才發生睪丸扭轉，而且對方還將兩人的拉破黑絲襪的性愛影片po到色情網站，並直言自己與周而比是透過抖音認識，還是她這個月約的第8個對象。

▲周而比的約砲影片還被上傳至色情網站。（圖／翻攝自抖音）



網友們也紛紛在抖音影片底下留言嘲諷，「真是個開心的聖誕節」、「剩蛋劫」、「又一位國服馬超隕落在母體上」、「現在又出國服鏡，又出國服馬超」、「這個真是扭蛋了」。

電競選手「國服鏡」日前自爆約砲21歲正妹玩家「黑暗的甜心寶貝」後感染愛滋病加梅毒，而且更直接在網路上公布對方個資，這才發現這名女子是不少玩家的「前女友」。

還有網友爆料，「黑暗的甜心寶貝」還會約群體性交、下海肉體陪玩，賺了70多萬人民幣（約台幣300多萬元），發現自己染病後，繼續持報復心態無套陪他人上床。