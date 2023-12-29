被控「施壓五月天」北京秒否認　誰在「認知作戰」？

▲五月天遭外媒爆料被北京施壓，國台辦否認成羅生門。（圖／CFP）

大陸中心／台北報導

台灣2024大選進入不到10天的最後衝刺階段，《路透社》及《CNN》在昨（28）日先後爆出「五月天」遭北京當局施壓的相關資訊，不僅有知情人士透露，北京希望五月天能提供「政治服務」，還有大陸廣電局官方文件，甚至有台灣情報官員宣稱，五月天假唱事件與選舉有關。

消息傳開後，國民黨副總統候選人趙少康第一時間表態，「若是假的，請國台辦馬上否認，若是真的，不可逼五月天表態，愚蠢至極。」賴清德與柯文哲辦公室也發出聲明譴責，「中國介選」的輿論一度發酵。

不過，大陸國台辦發言人陳斌華28日傍晚隨即回應指，大陸有關部門向五月天樂團「施壓」，完全是子虛鳥有，「路透社的報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。」

回看《路透社》的報導，內容引述一份官方文件稱，大陸廣電總局要求五月天公開表態，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「統戰宣傳」，還有一位匿名的知情人士透露，北京要求五月天提供「政治服務」，「否則他們將付出代價」，但五月天已拒絕此要求。

據外媒報導，相關評估報告是根據台灣駐中國安全機構所蒐集的情報彙整而成。這份官方文件究竟是台灣情報機構的內部「輿情」資料還是大陸「紅頭文件（政府機關蓋印之正式文件）」不得而知。隨著輿論各自解讀炒作，尤其在選前的敏感時刻，難免會落入「認知作戰」的範疇，當事人五月天在壓力下肯定不會有任何說明，真相也隨之淹沒在各種「消息」中，變成你說有，我說沒有的羅生門。

此外，消息提供者的出發點也令人不解，尤其在每次台灣大型選舉中，綠營往往祭出「抗中保台」的「神主牌」，在這個時間點，由外媒釋出台灣「相關單位」不具名的官員放出五月天被施壓的消息，難免會落入蔡政府「出口轉內銷」的政治操作口實，令人匪夷所思。

在新科技助推下，「空戰」是現代選舉中不可輕忽的一環，也衍生出新型態「認知作戰」，在同溫層裡不斷推送，指鹿為馬、三人成虎的事件層出不窮，回到「五月天被施壓」事件本身，究竟是誰在認知作戰？