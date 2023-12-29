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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五月天傳遭陸施壓　國民黨：民進黨講中共介選卻把手伸入所有組織

▲國民黨主席朱立倫出席「孩子的安全誰來守護？ 校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫出席「孩子的安全誰來守護？ 校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

路透報導指五月天樂團受大陸施壓表態一中，然其資料引述自台灣內部有關機構的文件及官員，國台辦昨也稱子虛烏有，並批民進黨政治操弄。對此，國民黨2024競選發言人凌濤今（29日）表示，民進黨這兩個月完全選舉操作，一直講中共介選，但他看到的是綠色雙手伸入所有組織，把中央政府當成民進黨側翼。凌濤也說，這事情跟國民黨一點關係都沒有，民進黨完全沒辦法操作成「周子瑜2.0」，現在社群時代，大家都可看到誰刻意製造政治紅利。

路透引述台灣內部安全文件，指大陸廣電總局要求五月天公開支持台灣是大陸的一部分；報導也引述2名在調查此事的台灣官員說法，他們表示，施壓五月天的「跨部門行動」是由大陸中宣部所領導，其目的是左右台灣大選，因五月天在年輕人間的影響力重大，大陸認為此舉可影響台灣年輕人的選票。

國台辦表示，路透報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。「希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。」

▲▼凱旋苑作青年住宅，蔡英文海霸王房東比照辦理？清算合法資產，護航違建萬里宅。妳凹的過去嗎？記者會-凌濤。 。（圖／記者黃克翔攝）

▲凌濤。（資料照／記者黃克翔攝）

對於路透的報導會否覺得是民進黨在背後操作，要出口轉內銷？凌濤29日在國民黨「孩子的安全誰來守護？ 校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞」記者會後表示，民進黨這兩個月完全選舉操作，一直講中共介選，但他看到的是民進黨司法介選，綠色雙手伸入所有組織，把中央政府當成民進黨側翼，攻擊在野所有陣營。

凌濤說，這事件裡，他知道不是一家外媒報導，所以到底新聞真或假，外媒有責任說明，但他希望是假的，因為若為真，國民黨也有嚴正立場譴責，美國跟大陸等任何外國勢力，都不能干涉台灣選舉，國民黨也非常否定這樣的作法，這會造成民間反感。

凌濤表示，民進黨也不要見獵心喜，把這些訊息做政治操作，而國民黨立場很簡單，就是完全不能忍受任何政治深入藝術表演的任何舉措。

至於是否憂心「周子瑜事件」重演，且有無透過管道跟陸方確認消息？凌濤說，中共是中共，國民黨是國民黨，這訊息跟國民黨一點關係都沒有。國民黨譴責任何政治力介入藝術的舉措，也希望相關任何國家，都不應該影響台灣選舉。

凌濤也說，如果民進黨要操作成「周子瑜2.0」，完全沒辦法成真，因民眾的檢驗在現在社群時代，都可以看到誰刻意拿這消息製造政治紅利。

記者會後，國民黨發布新聞稿表示，報導中的指控很嚴重，希望能公示消息來源及哪個單位提供的情報，若僅以「引述消息人士說法」及「檢視一份台灣安全報告」等模糊用語草草帶過，對於釐清消息真實性毫無幫助，恐有配合特定政治勢力推動認知作戰之嫌。

國民黨提及，2019年大選期間發生的「王立強間諜案」才殷鑑不遠。當初鬧的沸沸揚揚，後來卻證明是詐騙犯自導自演、民進黨政府推波助瀾的烏龍鬧劇，其中不乏一些粗製濫造的報導及民嘴講的煞有其事，相信不少民眾對此仍記憶猶新。希望民進黨不要看到有關大陸的新聞就見獵心喜，一心只想複製當初的氛圍，在錯誤的選舉文化上重蹈覆轍。

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