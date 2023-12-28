京東宣布「元旦起加薪100%」！　一線採購銷售人員樂翻

▲京東宣布明年調薪逾20%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

京東集團12月27日晚宣布，2024年1月1日起京東採銷等第一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100%，2024年初京東零售全員將平均加薪不低於20%。本次漲薪範圍為京東系的全部採銷人員。

據《第一財經》報導，今年4月12日，京東零售啟動了採銷單元組織變革，取消事業群層級，將事業群變更為事業部，原事業群下的統管諸多商品品類的各事業部，將按照具體品類拆分為眾多採銷作戰單元。

今年雙11，京東通過採銷直播間獲得了不小的流量。京東數據顯示，截至11月11日晚23時59分，京東採銷直播總觀看人數突破3.8億。京東採銷直播間相關負責人稱，京東雙11期間，iPhone 15系列、VGN鍵盤、唱吧麥克風等爆品一經上架即被搶購一空。

去年11月22日，京東創辦人劉強東在給全體員工的郵件中表示，要對員工和高階主管待遇推行「一公升一降」措施。高階主管待遇方面，為提升基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，自2023年1月1日起，京東集團高階主管的現金薪資降低10%-20%不等，職缺越高降越多。

員工待遇提升方面，京東計劃逐步將外包員工轉化為自己的員工，確保外包員工也能享有自有員工的五險一金待遇。

架構上，今年初京東將原有的3C家電事業群一拆為二，將電腦數位、通訊、家電三大事業部，調整為家電家居事業群及電腦通訊事業群。同時，京東物流組織調整成立四大事業部，取消七大區域公司。

此外，今年以來，京東多次進行了人事調整。5月11日，當時任京東集團CEO的徐雷因個人原因向公司辭職，CEO一職將由當時京東集團的CFO許冉擔任。6月26日，京東物流在港交所發布公告，宣布京東物流CEO余睿因個人身體原因，已辭職執行董事、執行長及授權代表，由胡偉接任。