陸央行媒體：商業銀行存款利率下調週期將持續

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

文／中央社

中國人民銀行（央行）旗下媒體「金融時報」引述專家表示，近日中國商業銀行在今年內第3次主動調降存款掛牌利率，有利進一步推動中小微企業融資，而此輪存款利率下調週期將會持續。

中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行等於22至23日宣布調降存款掛牌利率，其後股份制銀行也作出相應調整，是今年內中國商業銀行第3度主動調整存款掛牌利率。

據中國金融時報，業內專家普遍認為此輪銀行下調存款掛牌利率有利於商業銀行減輕負債成本，為進一步推動降低中小微企業綜合融資成本、提高服務實體經濟質效創造空間，商業銀行此輪存款利率下調週期將會持續。

招聯消費金融有限公司首席研究員董希淼表示，目前中國存款利率市場化調整機制已經建立，在這樣的背景下，未來商業銀行仍需要在資金端壓降成本，存款利率繼續下降的可能性較大。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，近期召開的中共中央經濟工作會議再次強調，要促進社會綜合融資成本穩中有降，主動調整存款利率成為商業銀行不約而同的選擇。

報導表示，受訪專家普遍認為，存款利率下行後，貸款利率下行的可能性進一步提升。

不過，此前陸媒每日經濟新聞引述專家表示，雖然今年內已3度調降存款利率，但是藉此刺激消費的成效有限，根本之道還是在於提振供給面。