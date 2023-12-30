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快訊／外送員女兒道歉「害博恩被罵造假」　薩泰爾：不用退回5萬

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩給自稱「退役飛官」的外送員5萬元小費，不料事件翻車，被網友質疑造假。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者柯沛辰／台北報導

喜劇演員博恩給一名自稱「退役飛官」的外送員5萬元小費，不料事後空軍「查無此人」，被網友質疑影片造假。對此，博恩30日凌晨轉發外送員女兒、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧道歉貼文，並送上暖心回應，而薩泰爾娛樂執行長也回應不用退回5萬元。

陳愷寧30日凌晨在臉書證實，影片中的外送員是她父親，但她母親並沒有過世，反而一手將她和弟弟拉拔長大。由於爸媽自小離異，她一直跟著媽媽生活，所以有關爸爸的故事都是輾轉聽說，「他（爸爸）與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實。」

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陳愷寧表示，她直到看到國防部澄清，才知道這些故事並非全然是事實，內心比任何人都還難過，所以事後第一時間向博恩傳訊道歉，澄清了自己知道的事實，同時願意退回5萬元小費，真的很抱歉影響國軍、外送員的形象，甚至讓博恩被質疑造假，「再次致上最深的歉意。」

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲外送員女兒陳愷寧表示，這些是她從小聽到大的故事，如今得知非事實，「我比任何人都還難過」。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

文章發出後不久，博恩火速在臉書轉貼，並回應「就算故事不是他嘴裡說的那樣，在不遠處還是有一個有苦難言的家庭」。許多網友也紛紛力挺，「支持讓善循環下去」、「大部分人都是明眼人，知道你也是這件事的受害者 」、「小費不是因為他有悲苦的故事而給的，所以既不用退，影片也不用下架，頂多就是剪掉虛構故事的部分」。

對此，薩泰爾娛樂執行長Hawkins也在陳愷寧文章下方留言，這筆費用本來就是想謝謝辛苦的外送同仁，所以不用退回，若有相關想法，可以捐給國軍及相關單位，「相信近來他們也受到不少苛責，這些都不是我們當時製片的本意，願世界上多點善意，惡意留在2023，新年快樂！」

陳愷寧今年28歲，是台灣維新婦女部主任，也是2024新北市第九選舉區立委候選人，過去確實就讀北一女中，世新大學傳管系畢業。

▼外送員女兒發文道歉，博恩暖心回應。（圖／翻攝自臉書）

▲▼快訊／外送員女兒道歉「害博恩被罵造假」　薩泰爾：不用退回5萬。（圖／翻攝自臉書）

▼薩泰爾娛樂執行長現身回應，「不用退回（5萬元小費）」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼快訊／外送員女兒道歉「害博恩被罵造假」　薩泰爾：不用退回5萬。（圖／翻攝自臉書）

▼新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自臉書／永和新希望 陳愷寧，下同）

▲▼台灣維新婦女部主任、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自臉書／永和新希望 陳愷寧）

▲▼台灣維新婦女部主任、新北市第九選舉區28歲立委候選人陳愷寧。（圖／翻攝自臉書／永和新希望 陳愷寧）

ET快訊
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

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