連至親也被騙到！退役外送員身分曝光　他嘆：只有這點是真的

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連至親也被騙到！退役外送員身分曝光　軍事粉專：只有這點是真的

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩給外送員5萬小費，結果悲苦故事被踢爆。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者朱祖儀／綜合報導

喜劇演員博恩近日給一名自稱「退役飛官」的外送員5萬元小費，不料軍方指出「查無此人」大翻車，事後才查出這名外送員是立委候選人陳愷寧的父親，背後的真實故事也跟著曝光。對此，軍事粉專「IDF 經國號」轉發女兒的貼文，無奈表示「簡單而言這位先生除了生活困苦外，其他都不是真的」。

陳愷寧在臉書表示，博恩影片中的外送員是她的父親，她媽媽並沒有過世，從小父母離異，和父親有很長一段時間沒有聯絡，很多事情都是輾轉得知，「他與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」，直到看到國防部澄清，才知道這些並非事實。她也說，知道父親的故事都是謊言後，也向博恩表達歉意，且願意退回這些錢。

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事件曝光後，先前對博恩影片提出質疑的軍事粉專「IDF 經國號」，今日凌晨也轉貼陳愷寧的貼文，表示「簡單而言這位先生除了生活困苦外，其他都不是真的」，甚至說自己太太車禍過世，但前妻明明活得好好的，且包含自己的至親都被這個虛構的故事唬到。

而退役飛官故事被踢爆後，博恩也被質疑影片造假，不過他解釋自己也是受害者，「我不知道要用什麼態度面對這個世界了」，強調不認識那名外送員，沒有所謂的劇本，也沒有收錢，雖然過程中覺得怪怪的，但對方有出示證件，因此選擇相信外送員沒有說謊，孰料昨日卻被告知對方撒了更多的謊。

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