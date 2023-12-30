博恩被外送員騙到！她曝破綻「退休飛官是稀有財」：中國到處挖角

▲博恩送小費的影片引起爭議。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）



記者朱祖儀／綜合報導

喜劇演員博恩給一名自稱「退役飛官」的外送員5萬元小費，不料事後空軍指出「查無此人」，悲慘故事被踢爆，相關討論也持續延燒。對此，財經網美胡采蘋就點出破綻，指出過去幾年中國航空公司崛起，就到全世界去挖角，台灣也有機師跳槽，若是該名飛官墜機後生還，「這種經驗在全世界各國都是珍稀資源」。

博恩28日釋出送小費給外送員的影片，其中一名外送員表示，自己在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，老婆在照顧他的期間不幸車禍過世，現在他要獨自扛起家計並照顧3個小孩，悲慘故事讓許多人紅了眼眶。不過事後空軍表示「查無此人」，故事被踢爆是假的，博恩也迅速下架影片，並澄清自己也是被騙的。

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對此，胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文表示，其實退休飛官是稀有財，過去20年中國航空公司崛起，根本找不到機師，於是就在全世界到處挖角，「台灣機師連續多年以每年30-50人的規模跳槽中國籍航空公司，甚至曾經傳出有空軍飛行員搶辦退休去中國開民航機的消息，一度引發國安疑慮」。

胡采蘋也說，若是飛官真的開戰鬥機到新竹外海，竟然還能跳傘生還，這種經驗在全世界各國都是珍稀資源，「一個國家要花多少錢培養這個人，才能練出這種經驗值，沒有道理浪費這種人才資源」。

▲胡采蘋表示，其實退役飛官是稀有財。（圖／ETtoday資料照）



事實上，中國航空市場在10幾年前爆炸式增長，據《鏡週刊》先前報導，中國各大航空在疫情爆發前，就長期透過中華民國民航飛行員協會授權仲介公司挖角台籍機師，15年間有上百名台籍機師被仲介到中國，但因為有不少機師是飛官出身，熟知機敏資料，因此也引發國安隱憂。除了中國航空業之外，英國國防部去年也證實，在中國大陸的重金誘惑下，有約30名退役飛行員前往中國大陸訓練解放軍飛行員，以此增強解放軍知識和能力。